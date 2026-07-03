¿Quién es Jayley da Cruz, la novia de Sidny Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde? (VIDEO)

El nombre de Jayley da Cruz comenzará a aparecer entre las búsquedas de miles de aficionados después del espectacular gol que Sidny Lopes Cabral marcó frente a Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El emotivo festejo del futbolista de Cabo Verde, quien corrió hasta la tribuna para abrazar y besar a su pareja, despertó la curiosidad sobre la identidad de la joven que lo esperaba entre los aficionados.

Aunque hasta hace unos días era prácticamente desconocida para el público futbolero, la novia del defensor caboverdiano también tiene una historia ligada al deporte.

Ufff, qué HERMOSA SECUENCIA. Después de marcar EL GOL DE SU VIDA y EL MEJOR GOL DE LA COPA DEL MUNDO, Sidny Lopes Cabral se saltó a las gradas para ir a festejar con su mujer. No le importó nada. No respetó protocolos. La emoción lo superó por completo pic.twitter.com/udYH7qYqHQ — Traspasos de Futbolistas (@traspasosdefutb) July 4, 2026

Jayley da Cruz es una peleadora de Muay Thai en los Países Bajos y ha acompañado de cerca el crecimiento de Cabral, incluso antes de que se convirtiera en una de las grandes revelaciones del Mundial.

En Instagram, donde aparece con el usuario @jayleydacruz, Jayley suma 14,600 seguidores, cifra que ha comenzado a aumentar desde que se viralizó el emotivo festejo junto a Sidny Lopes Cabral.

La historia de Jayley da Cruz comenzó a despertar interés tras el golazo del defensor caboverdiano. Fotos: Instagram @jayleydacruz

Jayley da Cruz también compite como atleta

Mientras el nombre de Sidny Lopes Cabral acaparaba titulares tras marcar uno de los goles más espectaculares del torneo, la atención de muchos aficionados se trasladó hacia la mujer con la que celebró en las gradas.

Lejos de mantenerse únicamente como espectadora, Jayley da Cruz desarrolla su propia carrera deportiva. Entrena en el Boukari Gym, ubicado en Róterdam, y participa regularmente en competencias de Muay Thai, una disciplina de combate en la que ha conseguido importantes resultados. En uno de sus combates más recientes, correspondiente al evento Muay Thai Mania, Jayley obtuvo una victoria por nocaut (KO) en el primer asalto.

Además, de acuerdo a su perfil de LinkedIn, Jayley da Cruz compagina el alto rendimiento con su formación académica como estudiante en la prestigiosa Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya, en los Países Bajos.

El documental que mostró el apoyo de toda la familia

Antes de que Cabo Verde iniciara su histórica participación en el Mundial 2026, un documental mostró los preparativos de la familia de Sidny Lopes Cabral para viajar a Estados Unidos y acompañarlo durante el torneo.

En ese material aparecen su madre Teresa, sus hermanos Jelisa y Steven, además de Jayley da Cruz, quien habló sobre la ilusión que le generaba ver a la selección caboverdiana competir frente a algunas de las potencias del futbol mundial.

"Vamos a jugar, por ejemplo, también contra España. Ese es un país muy bueno, la verdad. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hace Cabo Verde contra ellos“, comentó Jayley durante el documental, dejando ver la confianza que tenía en el crecimiento del equipo africano.

La producción también retrató el ambiente familiar previo al viaje, con maletas, camisetas y banderas de Cabo Verde listas para apoyar a Sidny desde las tribunas, un respaldo que terminó reflejándose en una de las escenas más emotivas del campeonato.

El festejo que dio la vuelta al mundo

El gol de Sidny Lopes Cabral frente a Argentina ya era suficiente para convertirse en una de las grandes imágenes del Mundial. Sin embargo, el defensor hizo aún más especial el momento cuando abandonó el terreno de juego para correr directamente hacia la tribuna y fundirse en un abrazo con Jayley da Cruz.

Dribló.

La colgó en el ángulo.

Al Dibu.

Corrió 150 metros.

Subió a la tribuna.

Le dijeron que bajara.

Esperó a su mujer.

Lo abrazó.



DON SIDNY LÓPEZ CABRAL

RESPETO.

✨⭐️🙌 pic.twitter.com/CeD1pLJpT0 — Charlie P (@CharliePM10) July 4, 2026

La escena rápidamente se volvió viral y fue compartida por miles de aficionados alrededor del mundo, quienes comenzaron a preguntarse quién era la joven que acompañaba al futbolista caboverdiano.

Mientras Cabo Verde escribió páginas históricas en su primera Copa del Mundo, tras vender cara la derrota ante Argentina por 3-2 en tiempo extra, la historia de Jayley da Cruz demuestra que detrás de uno de los protagonistas del torneo también existe una pareja de que acompaña su camino desde mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Sidny Lopes Cabral.

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