¡GOLAZO! Sidny Lopes Cabral y la tremenda anotación que dejo impresionado al mundo (VIDEO)

Sidny Lopes Cabral silenció a la afición de Argentina con el tremendo golazo que anotó ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El jugador de Cabo Verde dribló en los linderos del área y disparó a puerta para colgar la esférica en el ángulo derecho de la portería de Emiliano Martínez.

Cuando Argentina ganaba el partido 2-1 en el primer tiempo extra, Cabo Verde adelantó sus líneas en busca del gol del empate y Sidny Lopes Cabral no dudó en disparar después de quitarse la marca para dejar una tremenda postal en el Mundial 2026. El futbolista caboverdiano corrió por toda la cancha para subirse a las gradas y festejar con su familia.

Cabral fez O GOL DA COPA.



Simplesmente isso. Que loucura a partida de Cabo Verde.



Que golaço.pic.twitter.com/Re95VRcPNw https://t.co/WMaiqU5FU1 — Radio Culer 📻 (@RadioCuler) July 4, 2026

Cabo Verde complica el panorama de Argentina en la eliminatoria

Cuando se emparejo Argentina con Cabo Verde se pronosticaba que la Albiceleste tendría una tarde un tanto sencilla frente a la escuadra africana, pero los Tiburones Azules demostraron su calidad.

Con un gol en el tiempo reglamentario para emparejar el marcador y uno más en la prórroga para volver a empatar el cotejo, una situación que puso a temblar a los aficionados de la Albiceleste.

Con esto demuestran que el futbol en Cabo Verde está creciendo a pasos agigantados en la pequeña isla africana y en las próximas ediciones podríamos estar viendo a los Tiburones Azules volver a pelear en fases finales.

DCO