Así fue el penalti que Lionel Messi falló de manera increíble en el Argentina vs Austria (VIDEO)

Lionel Messi lamenta su penalti fallado en el Argentina vs Austria de la Copa del Mundo 2026.

Lionel Messi falló un penalti al minuto 9 del Argentina vs Austria por la segunda jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. La Pulga cobró de zurda, pero cruzó demasiado su disparo y el balón abandonó la cancha en el Estadio Dallas.

¡MESSI FALLÓ EL PENAL! ¡MESSI LA MANDÓ POR UN COSTADO! 😨



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Después de revisar el monitor del VAR, el árbitro egipcio Amin Mohamed señaló la pena máxima a favor de la Albiceleste al considerar que hubo falta de Stefan Posch sobre Lautaro Martínez.

Lionel Messi fue el encargado de ejecutar el penalti. El rosarino tenía una importante cita con la historia, pues de anotar dejaría atrás al alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo anotador en solitario en los Mundiales. Pero el rosarino mandó el balón a un costado del arco defendido por Alexander Schlager.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026?

El argentino Lionel Messi ha convertido tres goles en lo que va del Mundial 2026. El jugador del Inter Miami hizo los tres tantos con los que los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron 3-0 a Argelia en su debut en el certamen que México, Estados Unidos y Canadá organizan de manera conjunta.

Con su triplete ante el conjunto africano, el astro sudamericano igualó a Miroslav Klose con 15 anotaciones para igualar al exdelantero alemán en el primer puesto de máximos romperredes en la historia del magno evento de la FIFA.

Norteamérica 2026 es la sexta justa mundialista para Lionel Messi, quien disputó el certamen futbolístico por primera vez en la edición de Alemania 2006.

EVG