El CEO con visión de rayos X: ¿Dónde ver la serie viral?

El CEO con visión de rayos X es una serie en formato vertical que se ha mantenido entre los primeros lugares de reproducción en ReelShort. La historia se centra en un CEO que posee un poder único.
Descubre de qué trata esta producción y dónde puede verse.
¿De qué trata El CEO con visión de rayos X?
Después de que su novia lo abandona, Eric, joven CEO de una marca de lujo, descubre que nació con visión de rayos X. Al principio duda de sus poderes, pero pronto entiende que puede usarlos para enfrentar a quienes abusan de su influencia.
Carlota, La Serie de HBO: ¿Dónde ver y cuándo sale?
Con una nueva confianza, Eric se convierte en un inesperado héroe juvenil cuando expone secretos y derriba la arrogancia de influencers que se creen intocables.
Mientras equilibra su vida empresarial y escolar, también se acerca a la chica más popular de su instituto, quien descubre en él a alguien auténtico y valiente. Entre poderes, retos y romance, Eric redefine lo que significa ser poderoso.
¿Dónde ver la serie viral El CEO con visión de rayos X?
El CEO con visión de rayos X forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.
Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 62 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 10 episodios pueden verse sin costo alguno.
La serie se grabó originalmente en inglés, pero ya se encuentra disponible una versión doblada al español y con subtítulos.
Otra opción para ver El CEO con visión de rayos X es TikTok, donde usuarios suelen compartir algunos fragmentos de la historia. Puedes buscar en el perfil shorts.tiktok0.
Otras historias que te pueden gustar:
- El genio de la lámpara bajo contrato: La historia se centra en Eli Baran, un genio dentro de una lámpara mágica que puede conceder 3 deseos. Luego de miles de años encerrado, un hombre billonario usa su último deseo para darle a Eli su libertad, pero debe cumplir una condición: Eli debe estar casado con su nieta, Christine Parrish, durante 5 años.
- Encontré a mi papá en la obra: Sigue la historia de Tristen Bolton, quien era un albañil en bancarrota a quien todos se burlaban… hasta que, de repente, la hija de su jefa multimillonaria, la CEO Gisele Duvall, lo señaló con el dedo y lo llamó papi. Un collar que hacía juego reveló la verdad que Gisele había estado buscando durante seis años: Tristen podía ser el padre de su pequeña niña.
- El rey mendigo regresa: Ryan Chase, el magnate de Wall Street, es envenenado y arrojado por la borda por su prometida, Mia, durante una lujosa fiesta en un yate. Milagrosamente el joven sobrevive, pero pierde la voz, su identidad y todo lo que una vez tuvo. Despojado de todo, Ryan es rescatado por una amable mujer muda llamada Sophia, quien le ofrece trabajo y hogar.