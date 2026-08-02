El CEO con visión de rayos X: ¿Dónde ver la serie viral?

El CEO con visión de rayos X es una serie en formato vertical que se ha mantenido entre los primeros lugares de reproducción en ReelShort. La historia se centra en un CEO que posee un poder único.

Descubre de qué trata esta producción y dónde puede verse.

¿De qué trata El CEO con visión de rayos X?

Después de que su novia lo abandona, Eric, joven CEO de una marca de lujo, descubre que nació con visión de rayos X. Al principio duda de sus poderes, pero pronto entiende que puede usarlos para enfrentar a quienes abusan de su influencia.

Con una nueva confianza, Eric se convierte en un inesperado héroe juvenil cuando expone secretos y derriba la arrogancia de influencers que se creen intocables.

Mientras equilibra su vida empresarial y escolar, también se acerca a la chica más popular de su instituto, quien descubre en él a alguien auténtico y valiente. Entre poderes, retos y romance, Eric redefine lo que significa ser poderoso.

El CEO con visión de rayos X ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver la serie viral El CEO con visión de rayos X?

El CEO con visión de rayos X forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 62 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 10 episodios pueden verse sin costo alguno.

La serie se grabó originalmente en inglés, pero ya se encuentra disponible una versión doblada al español y con subtítulos.

Otra opción para ver El CEO con visión de rayos X es TikTok, donde usuarios suelen compartir algunos fragmentos de la historia. Puedes buscar en el perfil shorts.tiktok0.

@shorts.tiktok0 El CEO con visión de rayos X Episodio 1 Después de que su novia lo abandona, Eric, el CEO de una marca de lujo con visión de rayos X, utiliza sus poderes y su confianza para derribar a arrogantes influencers que se creen intocables, todo mientras se gana el corazón de la chica más popular de su escuela. El Ceo con vision de rayos x #fullepisode #fyp #drama #viral #espanol ♬ son original - Shorts films

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