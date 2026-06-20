En la serie El rey mendigo regresa Ryan Chase, el magnate de Wall Street, es envenenado y arrojado por la borda por su prometida, Mia, durante una lujosa fiesta en un yate.

Milagrosamente el joven sobrevive, pero pierde la voz, su identidad y todo lo que una vez tuvo. Despojado de todo, Ryan es rescatado por una amable mujer muda llamada Sophia, quien lo lleva al pequeño restaurante de su familia y le ofrece trabajo.

A pesar del maltrato constante de Diane, la rencorosa madrastra de Sophia, Ryan y Sophia se acercan y finalmente se enamoran. Cuando James, el padre de Sophia, enferma gravemente, Ryan es el primero que está dispuesto a ayudar a la familia.

Mientras tanto, Mia falsifica un certificado de matrimonio con el magnate para intentar robar el imperio multimillonario de Ryan. Sin embargo, el leal asistente de Ryan, Thomas, lo arriesga todo para proteger lo que queda.

Pero, cuando Diane descubre la verdadera identidad de Ryan y aun así se niega a ayudar a James, Ryan finalmente contacta a Thomas, decidido a volver al campo de batalla y recuperar todo lo que era suyo.

El rey mendigo regresa ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

El rey mendigo regresa: ¿Dónde ver la serie?

El rey mendigo regresa es una producción en formato vertical que está disponible la plataforma ReelShort, la cual se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 13 capítulos, de los 76 que conforman la serie, están disponibles de forma gratuita.

Aunque anteriormente la serie fue creada originalmente en inglés, ReelShort publicó una versión doblada al español y con subtítulos.

Otra opción para disfrutar la historia es TikTok, donde se encuentran disponibles los capítulos, sin embargo, están disponibles en idioma inglés.

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