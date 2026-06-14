La CEO y El Padre Secreto De Su Hija

La CEO y El Padre Secreto De Su Hija es una serie en formato vertical que se mantiene entre los primeros lugares de reproducción de ReelShort, donde acumula millones de visitas.

Descubre de qué se trata esta historia y dónde puedes verla.

¿De qué trata La CEO y El Padre Secreto De Su Hija?

Sinopsis:

Emilio Salinas, el traficante de armas más poderoso del mundo, vivía bajo una identidad encubierta cuando conoció a Renata Reyes. En una noche marcada por el peligro, la salvó de una emboscada y terminó compartiendo con ella un vínculo inesperado.

Aquella noche quedó grabada en ambos, aunque Emilio debía desaparecer para proteger su misión. Cuatro años después, aún escondido y perseguido, el destino lo enfrenta a una revelación: Renata regresa con una hija.

La niña es la prueba de un secreto que Emilio nunca imaginó. Ahora, deberá protegerlas a las dos sin revelar quién es realmente, mientras su pasado amenaza con alcanzarlo.

La CEO y El Padre Secreto De Su Hija ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La CEO y El Padre Secreto De Su Hija: ¿Dónde ver la serie?

La CEO y El Padre Secreto De Su Hija es una serie que puede encontrarse disponible en ReelShort, una plataforma especializada en contenido en formato vertical. Para ver la historia necesitas descargar su aplicación en tu teléfono o dispositivo móvil.

La plataforma permite ver sin costo los primeros 10 capítulos, de los 74 que conforman la producción. La serie fue creada originalmente en español latino, por actores y actrices destacados de México.

Otra opción es TikTok, donde puedes encontrar varios capítulos de la serie, que se van actualizando constantemente. Puedes buscar en el perfil Amor Drama (nlyekui61543).

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