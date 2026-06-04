Rechazo a 5 Alfas: ¿Dónde ver la serie animada viral?

Rechazo a 5 Alfas es una serie que se ha vuelto viral en redes sociales desde hace varios días, pues su historia de traición y amor inesperado ha cautivado a decenas de millones de personas.

Conoce de qué trata el drama animado con ayuda de la IA y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata la serie Rechazo a 5 Alfas?

En Rechazo a 5 Alfas Elara vivió diez años bajo la protección del Alfa de la manada Stormfang, quien la adoptó como su hija para después unirla a uno de sus cinco hijos. Sin embargo, los hermanos la traicionaron, manipulados por Jenny, una sirvienta omega que sembró discordia.

En su fiesta de 18 años, Elara decidió romper el silencio y enfrentó a todos: rechazó públicamente a los cinco hermanos y sorprendió al anunciar su compromiso con el príncipe lycan Xavier Lockhart. La noticia sacudió a la manada, pues Xavier era conocido por su poder y misterio.

Cuando los hermanos intentaron recuperarla, ya era demasiado tarde. Elara encontró en Xavier a su verdadera pareja, liberó la maldición que la atormentaba y dejó atrás un pasado marcado por engaños y dolor.

Rechazo a 5 Alfas ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Rechazo a 5 Alfas: ¿Dónde ver la serie animada con IA que se volvió viral?

Rechazo a 5 Alfas es una producción de la plataforma ReelShort, por lo que se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descargar sin costo.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 12 capítulos —de un total de 60 que integran la serie— están disponibles de forma gratuita.

Aunque la serie fue creada en inglés, ReelShort ofrece la posibilidad de ver Rechazo a 5 Alfas con subtítulos en español, sólo debes buscarla en el catálogo.

Además, algunos capítulos también están disponibles en YouTube, donde pueden verse en su versión original en inglés, con subtítulos.

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