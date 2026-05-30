Madre soltera en fuga, a salvo en sus brazos

Madre soltera en fuga, a salvo en sus brazos es una serie en formato vertical que se ha posicionado como una de las producciones más destacadas de los últimos días en ReelShort y redes sociales.

La historia se centra en Maria y su hija Judy, quienes son humilladas hasta que el multimillonario Levi Preston llega a sus vidas.

Conoce de qué trata esta serie y dónde puedes verla.

¿De qué trata Madre soltera en fuga, a salvo en sus brazos?

Madre soltera en fuga, a salvo en sus brazos sigue la historia de Maria, una madre soltera que escapa del abuso y lucha por proteger a su hija, la pequeña Judy.

Ella hace lo posible por darle una vida digna a su hija, por lo que decide trabajar en una fábrica, pese a las largas jornadas. Un día, conoce al multimillonario CEO y dueño de la fábrica Levi Preston, quien está en silla de ruedas.

Cuando el magnate está a punto de tener un accidente, Maria lo rescata, sembrando una inesperada conexión entre ambos. Poco después Levi decide pedirle matrimonio a la mujer y criar a Judy como su hija.

Sin embargo, sus vidas se tornarán desafiantes pues deben enfrentar a sus enemigos, traiciones familiares y secretos que podrían separarlos.

Madre soltera en fuga, a salvo en sus brazos ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Madre soltera en fuga, a salvo en sus brazos: ¿Dónde ver la serie?

Madre soltera en fuga, a salvo en sus brazos es una serie que forma parte del catálogo de la plataforma de entretenimiento en formato vertical llamada ReelShort.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 13 episodios, de un total de 57, están disponibles sin costo alguno.

Esta historia fue originalmente creada en inglés, no obstante, ReelShort publicó una versión doblada al español, por lo que no habrá ninguna dificultad con el idioma para que disfrutes de este drama. Además, cuenta con subtítulos, creando una experiencia más accesible para el público.

Otra opción para disfrutar Madre soltera en fuga, a salvo en sus brazos es TikTok o YouTube, donde usuarios suelen compartir episodios completos, fragmentos y resúmenes de la serie.

Otras series que te pueden interesar: