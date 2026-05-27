En Domando a mis bullies 2 (en inglés llamada Taming My Bullies) Rowan y Emma, antes eran enemigos y ahora regresan a la pantalla como amantes, donde enfrentan un torbellino de obstáculos que amenaza con separar sus caminos.

Una prometida heredera dispuesta a todo para conquistar a Rowan, una madre rígida que defiende el statu quo y los propios miedos de Emma de no encajar en el mundo de él, se convierten en pruebas constantes para su relación.

Emma, que alguna vez creyó que el amor que tanto les costó construir sería suficiente para superar las diferencias, comienza a preguntarse si dejarlo ir podría ser la decisión correcta.

Domando a mis bullies 2 ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Domando a mis bullies 2: ¿Dónde ver la serie?

Domando a mis bullies 2 (en inglés llamada Taming My Bullies) es una serie que se puede ver en la plataforma ReelShort. Está disponible tanto en su versión web como en la aplicación para dispositivos móviles.

Aunque la serie fue originalmente producida en inglés, ReelShort publicó una versión con subtítulos en español, facilitando así su comprensión para el público hispanohablante.

Para acceder a la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma. Sin embargo, 16 de los 76 episodios que conforman la serie se encuentran disponibles para ver de forma libre y gratuita.

Otra opción es YouTube o TikTok, sin embargo, por el momento la historia se encuentra disponible en inglés.

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Me casé con el mafioso al que salvé: Hannah renunció a todo y deja su país por ir en busca de su prometido, pero al llegar se da cuenta que está siendo brutalmente traicionada y luego es abandonada en Estados Unidos. Desesperada por quedarse en el país, recurre a casarse con un hombre que tenga green card, por lo que elige a Alex, un “matón” callejero.

En la palma de su mano: Shelby Yates, una bella estudiante de último año de universidad, le salva la vida sin querer a Matteo Franconi, billonario y ex CEO de la mafia. Matteo se enamora (y obsesiona) inmediatamente de ella, por lo que la presiona para que se case con él. El hombre le asegura que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, prometiéndole darle el mundo, de modo que Shelby termina contrayendo matrimonio con él.

Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre: Sigue la historia de Laura Delgado y Javier Campos, quienes al crecer juntos prometieron casarse después de la universidad. Pero el día de su boda, mientras Laura espera fuera del Ayuntamiento con su vestido y un ramo en las manos, se da cuenta de que no es más que una burla que Javier usó para divertir a Viviana Luna.