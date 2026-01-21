Katy Cardona volvió a ser protagonista de un video viral que circula en redes sociales desde hace meses. La joven creadora de contenido asistió en octubre al famoso antro Cocobongo, en República Dominicana, donde tuvo un penoso incidente mientras bailaba frente a cientos de personas.

La influencer también conocida como La Blanquita además compartió varias fotografías del paseo a este paradisiaco país junto a su pareja, el colombiano Deiby Ruiz.

Si no sabes de qué video viral estamos hablando, a continuación, te contamos.

El video viral de Katy Cardona en el Cocobongo

Katy Cardona asistió al famoso centro nocturno Cocobongo, en República Dominicana. La creadora de contenido iba vestida con una falda larga color café hasta los tobillos y una blusa del mismo tono con la espalda descubierta.

Desde que comenzó a arreglarse para esa noche especial, compartió con sus casi 3.5 millones de seguidores en Instagram parte de su rutina de maquillaje y cómo iría vestida.

Sin embargo, este momento de diversión en el Cocobongo se transformó en un episodio que llamó la atención de miles de internautas.

De acuerdo con los asistentes, Katy Cardona subió al balcón para bailar y animar la fiesta, como es común en este antro, pero al colocarse sobre una rejilla con aire a presión, la falda se le levantó de manera repentina.

El penoso accidente la tomó por sorpresa y la puso visiblemente nerviosa, ya que el público del antro no sólo la observaba en vivo, sino también su imagen se encontraba proyectada en las pantallas gigantes del Cocobongo.

El video fue grabado por varios asistentes y rápidamente compartido, incluso por la propia Katy Cardona La Blanquita. La influencer publicó un fragmento de esta penosa escena en su cuenta de Instagram, donde el clip acumula millones de reproducciones.

¿Quién es Katy Cardona?

Katy Cardona es una influencer también conocida como La Blanquita. Es originaria de Cali, Colombia.

Desde temprana edad destacó por su creatividad y carisma, cualidades que le abrieron las puertas al mundo del entretenimiento digital y la creación de contenido.

Actualmente, suma más de 10.5 millones de seguidores en TikTok y 3.4 millones en Instagram.

Katy Cardona es dueña de un emprendimiento exitoso en el ámbito de la moda y la belleza, pues lanzó su propia marca llamada Deyless Oficial, la cual difunde activamente a través de sus redes sociales.

En cuanto a su vida personal, mantiene una relación con el influencer colombiano Deiby Ruiz, con quien tiene un hijo.