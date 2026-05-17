El día que perdí todo, gané a una reina, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El día que perdí todo, gané a una reina es un drama chino en el que conocemos la historia de un chico que trabajó durante años para pagar los estudios de su novia, sin saber que le esperaba una traición.

¿De qué trata El día que perdí todo, gané a una reina?

El día que perdí todo, gané a una reina sigue la historia de John Brooke, quien ha trabajado durante años en la construcción para pagarle los estudios a su novia.

El día que perdí todo, gané a una reina ı Foto: Especial

El día de su graduación, él aparece con un anillo. Ella llega con la noticia de que se casa con su mejor amigo. Toda la humillante escena se desarrolla justo delante de Luna Taylor, directora ejecutiva de Taylor Group, que casualmente pasaba por allí.

Ella ve en John algo que rara vez encuentra: bondad genuina. Impulsivamente, Luna le propone matrimonio. Él acepta. La ex de John ve cómo el hombre al que dejó entrar en una vida que jamás habría imaginado para él y se da cuenta demasiado tarde de lo que echó a perder.

¿Dónde ver El día que perdí todo, gané a una reina?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Diez Años en Silencio: Durante 10 años, Clara soportó todo lo que sucedía a su alrededor, en silencio. Ella fingía ser frágil y sin voz, pero su madre siguió humillándola y prefiriendo a su hermanastra por su respaldo, cada vez creando una mayor distancia entre las dos personas.

El Príncipe de la Mafia Regresa: Luis García es un heredero invencible que buscó paz en el Instituto Bellavista de San Oro, esperando poder llevar una vida tranquila en sus años escolares. Sin embargo, la tragedia estalló cuando los abusos de Diego Torres llevaron a su amigo al suicidio. Furioso, Luis reveló su poder y exterminó a sus enemigos. Finalmente, bajo la biblioteca, enfrentó al temible Miguel Cruz en una batalla sangrienta.

Un Baile Sin Vuelta Atrás: Mía Torres estuvo casada con Iván Fuentes durante cinco años. Durante todo ese tiempo, se esforzó al máximo en su carrera de danza, con el único objetivo de cumplir el acuerdo que tenía con su suegra: convertirse en la esposa legítima y reconocida de Iván.