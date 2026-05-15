Diez Años en Silencio, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Diez Años en Silencio es un drama chino que sigue la historia de una joven que tras una vida dura y muchos años de soportar situaciones indignantes, se enfrenta contra el resto de las personas.

¿De qué trata Diez Años en Silencio?

Diez Años en Silencio sigue la historia de una mujer llamada Clara, quien durante diez años en total, soportó todo lo que sucedía a su alrededor, en silencio.

Diez Años en Silencio ı Foto: Especial

Ella fingía ser frágil y sin voz, pero su madre siguió humillándola y prefiriendo a su hermanastra por su respaldo, cada vez creando una mayor distancia entre las dos personas.

Después de un tiempo, la hermanastra decidió quitárselo y Adrián, frío y poco dado al amor, terminó cayendo por una joven diez años menor, pero ¿Clara se dejará pisotear o finalmente demostrará quién es?

¿Dónde ver Diez Años en Silencio?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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