Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha, se entregó en Europa, reportan

Del giro inmobiliario a la política, exsecretario de Finanzas de Sinaloa.

Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa, para afrontar sus acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, según reportes.

De acuerdo con el medio La Silla Rota, la información habría sido dada a conocer de manera extraoficial por agencias de seguridad de Estados Unidos, y apuntaría a que Díaz Vega estaría buscando un acuerdo para aligerar su condena.

🚨 Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa, para afrontar sus acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, según reportes.… pic.twitter.com/yDX8QZWwyJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 15, 2026

No se ha conseguido verificar de manera independiente la información y no existe algún comunicado de autoridades estadounidenses que confirmen o desmientan la supuesta entrega del exsecretario de Finanzas de Rocha Moya.

Reporte coincide con detención de Gerardo Mérida

De confirmarse, la entrega estaría ocurriendo casi al mismo tiempo en que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, fue detenido en Estados Unidos, también señalado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la agencia Reuters, Mérida Sánchez fue arrestado en Arizona el lunes y presentado ante un juez federal en Tucson, el martes.

Ahora mismo, la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos ya muestra la ficha de registro a nombre del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien, según la información, se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

🚨Gerardo Mérida Sánchez ya aparece registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.



Se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.



El general y ex secretario de Seguridad de Sinaloa es acusado por EU de colaborar con el crimen organizado.… pic.twitter.com/0w5s43RClK — Azucena Uresti (@azucenau) May 15, 2026

Asimismo, el reporte de la detención de Enrique Díaz ocurre casi en paralelo a una investigación periodística que revela que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya, sus familiares, y algunos funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según la investigación publicada por el diario EmeEquis, Enrique Díaz Vega se encuentra entre estos funcionarios a quienes sus cuentas le fueron bloqueadas. Entre ellos también figuran el ya mencionado Gerardo Mérida Sánchez y el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Mientras que, en días recientes, ha habido controversia sobre el paradero de Rubén Rocha, tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa.

La UIF congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de familiares suyos y de otros funcionarios señalados por Estados Unidos https://t.co/nVOMBK5mpM — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 15, 2026

Ante las versiones de que Rocha Moya vive en el Palacio de Gobierno de Culiacán, la gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla, lo desmintió, y dijo que el gobernador con licencia “se encuentra bien y en su casa”.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en algún momento de su sexenio se haya abierto una investigación contra Rocha Moya: “No que yo tenga conocimiento”, aseguró.

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