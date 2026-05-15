Estados Unidos arresta a exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron en Arizona a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien el pasado 29 de abril fue señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad, por supuestamente operar en favor de la facción criminal de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información dada a conocer, Mérida Sánchez fue arrestado por autoridades estadounidenses en el estado de Arizona, en medio de las investigaciones abiertas en ese país contra presuntas redes de protección institucional al narcotráfico vinculadas al grupo encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La acusación presentada el pasado 29 de abril en Estados Unidos señalaba que diversos funcionarios sinaloenses habrían favorecido operaciones delictivas relacionadas con la célula criminal conocida como “Los Chapitos”.

En esa relación fue mencionado el exsecretario de Seguridad estatal, quien ahora enfrenta acciones judiciales en territorio estadounidense.

Mérida Sánchez fue arrestado el lunes por autoridades estadounidenses en el estado de Arizona, y presentado ante un juez federal en Tucson el martes. Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde actualmente se encuentra detenido en el Metropolitan Center de Brooklyn, bajo el número de registro 62685-512.

Información en desarrollo...

🔺🔺Estados Unidos DETUVO al ex secretario de Seguridad de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida. La detención fue en Arizona el lunes 11 de mayo, según confirmó US Marshalls. Fue trasladado a Nueva York en donde hoy tiene su primera audiencia. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 15, 2026

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FGR