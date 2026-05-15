Sheinbaum habla nuevamente con Trump; abordan seguridad y comercio

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (der.), habló con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (izq.).

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una nueva conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en donde se abordaron temas de comercio, trabajo conjunto en seguridad, y la próxima visita de funcionarios de la Casa Blanca.

Así lo informó la mandataria federal a través de una publicación en X, en donde destacó que la conversación con el mandatario estadounidense fue “cordial y excelente”.

Enfatizó que, durante el diálogo con Trump, “reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”.

Asimismo, destacó que acordó hablar nuevamente en una próxima ocasión con el presidente estadounidense, así como gestionar las visitas de colaboradores del gobierno de Estados Unidos, las cuales, adelantó Sheinbaum, ocurrirán en “fecha próxima”.

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió la presidenta en X.

“Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, abundó.

Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro… pic.twitter.com/r3zJb4p0zC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

Ésta se trató de la llamada número 14 de la que se conoce públicamente entre ambos mandatarios.

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