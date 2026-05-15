Incidentes en refinerías no causaron salida de Víctor Rodríguez Padilla de Pemex: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección de Pemex haya sido motivada por los recientes incidentes que se han registrado en refinerías mexicanas.

Este jueves, Claudia Sheinbaum Pardo anunció el cambio en la dirección de la petrolera y argumentó que la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla fue porque el acuerdo fue sólo ocupar el cargo durante un año y medio, para poder regresar a sus labores en la academia.

Al ser consultada durante su conferencia matutina si el cambio se vincula a incidentes petroleros, como el derrame que ocurrió en el Golfo de México, Claudia Sheinbaum Pardo lo negó y reiteró que desde que lo invitó al Gabinete él expresó que sólo se quedaría por un breve tiempo.

“No, no tuvo que ver con eso… Me dijo: ‘Año y medio’ De hecho, me dijo, un año al principio y luego dije: ‘Quédate más tiempo’. Se quedó año y medio y después me dijo: ‘Ya quiero regresar a la academia’, y entonces le dije: ‘Quédate con nosotros, ¿por qué no te vas al Instituto de Energías Limpias’ que es parte de Comisión Federal de Electricidad y aceptó”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ahora Pemex debe responder a diversos retos como consolidar la producción y que se hagan mayores inversiones para las labores de explotación en nuevos campos, como parte de lo cual se analiza la alianza con PetroBras, la petrolera brasileña.

“Petrobras tiene el desarrollo de distintos esquemas de exploración para Brasil que nos interesan muchísimo que podamos compartirlos. Entonces, exploración y producción para su meta de 1.8 millones de barriles diarios”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Otro reto es el de atender la demanda de gas natural, para lo cual aún se espera la valoración del comité que se conformó y que se encarga de estudiar la viabilidad del plan que la Federación tiene para recurrir a las fracturas hidráulicas, pero por medio de técnicas sustentables.

Otro desafío referido por la mandataria es el de terminar de eliminar las filiales de Pemex, de las que aún quedan cuatro.

A esto, sumó que también se debe de mantener los trabajos por la “transformación” con la consolidación de las refinerías, fortalecer las labores de petroquímica y fertilizantes.

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FGR