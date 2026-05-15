Director de Finanzas entra al relevo en esperado cambio en Pemex

Víctor Rodríguez Padilla dejó su cargo como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), cargo que será ocupado por Juan Carlos Carpio Fragoso, actual director de Finanzas de la petrolera del Estado, anunció ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por medio de un video en redes sociales en el que estuvo acompañada de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, y los directivos entrante y saliente, anunció que la partida de Rodríguez Padilla se debe a que el acuerdo inicial fue que ocuparía el puesto durante el primer año y medio de su gobierno, para así poder regresar a sus labores dentro de la academia.

“Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor: ‘Quiero pedirte un favor, ven, ayúdame en Pemex’. Y me dijo: ‘Uy, no, es que yo estoy aquí en la academia, va a ser muy difícil’, pero bueno, lo pensó un día y al otro día llegó y me dijo: ‘Sí, sí, te ayudo, pero con una condición, solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia’.

“Entonces, se cumplió el año y medio y vino Víctor a decirme: ‘Oye, te dije que un año y medio, me quiero regresar a la Facultad de Ingeniería’. Le dije: ‘No, a ver, espérate tantito, quiero que nos sigas ayudando’. Entonces hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex porque fue el compromiso que yo hice con él”, contó en la grabación.

La propuesta para que continúe con su colaboración fue para que se encargue de la dirección del Instituto de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

En cuanto a Carpio, apuntó que su nombramiento aún tiene que pasar por la aprobación del Consejo de Administración de Pemex. Aseguró que el único cambio que se tiene previsto es en la dirección y que no habrá ningún otro movimiento de personal.

El Dato: Rodríguez Padilla reconoció a Carpio como uno de los responsables de la mejora financiera de Pemex, que logró reducir su deuda a unos 75 mil millones de dólares.

“Ahí hay que servir con honradez, honestidad, con mucho amor al pueblo y con mucho profesionalismo, que es lo que se merece el pueblo de México. Y sé que Juan Carlos va a estar trabajando con el equipo y por supuesto, bajo la coordinación de Luz Elena (González)”, declaró.

Rodríguez Padilla se despidió con una carta a la que dio lectura, en la que agradeció a la mandataria por la oportunidad de encabezar Pemex en una etapa donde se consiguió su consolidación e integración que la llevó a alinearse a los objetivos estratégicos de la nación. Destacó que la petrolera se ha convertido en una pieza clave que no sólo colabora para el desarrollo del país, sino también para trabajar en su propia autosuficiencia y llevar a sanar pendientes como el pago a proveedores.

Afirmó que los avances fueron logrados por el apoyo del Gobierno, el esfuerzo de los trabajadores y la coordinación con las demás instituciones, y se dijo dispuesto a seguir colaborando desde el espacio que se determine.

“Me retiro con la satisfacción de haber servido con honestidad, compromiso y absoluta y al movimiento de transformación que usted encabeza. Le agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona”, concluyó.

En tanto, el nuevo director agradeció la oportunidad y se dijo comprometido con el proyecto de transformación para consolidar el desarrollo nacional.

Sostuvo que las actividades se enfocarán en el fortalecimiento de la empresa y de la soberanía energética del país.

“Le reitero mi compromiso con usted, con el proyecto de transformación que encabeza con el pueblo de México y de manera especial con las y los trabajadores de esta gran empresa. Le garantizo que nuestras actividades estarán enfocadas 100 por ciento a fortalecer a la empresa y a la consolidación de la soberanía energética del país”, dijo.

La titular de Sener, Luz Elena González, agradeció a Padilla por el esfuerzo entregado y sostuvo que se mantendrán los trabajos encaminados junto a Carpio.

“Quiero reconocer la colaboración y el trabajo conjunto (de Rodríguez Padilla) durante este año y medio, periodo en el que se avanzó en la recuperación de la empresa pública. Le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades en el @INEEL_MX.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada con la dirección general de Petróleos Mexicanos para fortalecer a la empresa de todas y todos los mexicanos, con honestidad y en favor del pueblo de México”, expresó.

Carpio Fragoso es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y maestro en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con más de dos décadas de experiencia dentro del servicio público.

Antes de integrarse a Pemex ocupó el cargo de director general de Administración Financiera en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno.

PAN celebra relevo y exige auditoría

Por Claudia Arellano

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, afirmó que el relevo en la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) era “urgente y necesaria”, y consideró positiva la llegada de Juan Carlos Carpio, al señalar que podría representar un respiro para las finanzas y la operatividad del organismo, afectadas —dijo— por escándalos de corrupción, accidentes y pérdidas económicas.

“Qué bueno que se va Víctor Rodríguez de Pemex, era un lastre para este organismo; exigimos sea indagada su gestión por el derrame de crudo en el Golfo de México, múltiples incidentes en refinerías y pérdidas por más de 45 mil millones de pesos en tan solo los primeros meses de este año”, declaró.

Chimal García recordó los recientes incidentes registrados en instalaciones de la petrolera, entre ellos, derrames de combustible en aguas del Golfo de México, incendios, muerte de trabajadores y el presunto ocultamiento de información, situaciones que, afirmó, deben ser investigadas por las autoridades correspondientes.

Asimismo, pidió realizar una auditoría integral a la administración saliente para deslindar responsabilidades por el incumplimiento de metas financieras y operativas, así como por las irregularidades detectadas durante la gestión de Víctor Rodríguez.

También sostuvo que no deben quedar impunes las muertes de trabajadores derivadas, según acusó, de negligencias administrativas, además de los daños ambientales ocasionados durante el periodo anterior.

Juan Carlos Carpio Fragoso

Formación: Licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Gerencia Pública por el CIDE.

Trayectoria: Ha sido director de Análisis Estratégico, de Concentración y Control de Fondos, de Operación de Fondos y Valores y de Ingresos, así como director general de Administración Financiera en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Participó en consejos de administración de subsidiarias estratégicas como Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción.