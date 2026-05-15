Gobierno señala 36 negativas de EU a pedidos de extradición

El Gobierno de Estados Unidos ha negado a México la extradición de 36 personas que se encuentran en su país y que son requeridos por la justicia mexicana, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con un balance realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y del cual se expondrán detalles más adelante, EU también se ha negado por considerar que no se le han presentado las evidencias que sustenten la detención de los solicitados.

“Hay (36) casos donde EU ha negado la petición al Gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición, ¿por qué?, por falta de pruebas”, declaró.

TE RECOMENDAMOS: Anuncio en Palacio Nacional Director de Finanzas entra al relevo en esperado cambio en Pemex

Al mencionar nuevamente la reciente solicitud de detención con fines de extradición que pidió el Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otras nueve personas, reiteró que la exigencia de su gobierno es que también se presenten pruebas, y negó que esta postura tenga que ver con motivos políticos, sino con la defensa a la soberanía.

“¿Qué estamos pidiendo nosotros? ‘Oye: ¿tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas, para que la fiscalía pueda hacer su investigación’. No es una decisión política, como lo han querido hacer ver”, declaró la mandataria.

Criticó que en el debate público se ha intentado hacer ver que la mandataria sólo tiene tres opciones en este caso: entregar a los 10 señalados, que los encarcele o que no los procese. Remarcó que existe otra vía no considerada, que es la de garantizar que cualquier persona tenga un juicio justo.

“Se les olvida lo más importante, pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea. No importa si no pertenece a un partido político. No importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlas.

“Es la decisión responsable de la Presidenta de México: Primero, de defender la soberanía nacional. Y segundo, de que, frente a cualquier acusación, le pida, sea a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Fiscalía General de la República, pruebas para una posible detención de una persona. Ésa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar. Si hay pruebas suficientes, en el marco de nuestro Sistema Penal Acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede”, dijo.

Criticó que opositores a su gobierno expresen inconformidad sobre la forma en la que el Gobierno ha procedido, ya que esto forma parte de la aplicación del Estado de derecho, el cual ha sido utilizado por ellos como argumento ante exigencias planteadas desde sus intereses.

“¿Qué es eso? La ley. No puede ser que estos comentócratas usen Estado de derecho cuando les conviene y escondan el Estado de derecho cuando quieren dar clases de derecho, que muchos de ellos ni abogados son. Entonces, ‘no tiene opción la Presidenta’, no. Claro que tenemos opción, siempre.

“No es la visión coyuntural de: ‘¿Cómo le hago para salir de éstas?’, no. Son los principios, es la base constitucional que nos dio el pueblo de México para gobernar a lo largo de su historia y la transformación que estamos viviendo, y la defensa de la soberanía”, insistió.

PRI culpa a Morena por tensión y prevé riesgos

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

El vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, responsabilizó a Morena de deteriorar la relación de México con Estados Unidos al impulsar una política exterior de “confrontación ideológica”, que ya estaría generando consecuencias económicas para el país, como aranceles, incertidumbre en torno al T-MEC y presiones para trasladar inversiones hacia EU.

En un posicionamiento en sus redes sociales, que “la tensión entre México y Estados Unidos no apareció sola” y acusó al partido gobernante de haber provocado el conflicto bilateral “en el peor momento posible”, al apoyar abiertamente a dictaduras como Cuba y Venezuela, y negarse a colaborar con solicitudes de extradición, lo que ha agravado las diferencias diplomáticas.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Facebook, @ManuelAnorveBanos

10 funcionarios de Sinaloa pide EU que sean extraditados

Señaló que las consecuencias de esta relación ya se reflejan en la economía: “Hoy México ya está pagando las consecuencias. Aranceles de hasta 50 por ciento, y miles de empleos e inversiones en riesgo”.

Añorve aseguró además que empresas enfrentan presiones para mover plantas e inversiones hacia Estados Unidos y alertó sobre una “incertidumbre total rumbo a la renegociación del T-MEC”.

Sostuvo que el país requiere “cooperación, diplomacia seria y estrategia”, y no “pleitos ideológicos que terminan castigando el empleo, la inversión y la economía de millones de familias mexicanas”.

Por separado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a los políticos de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico a “dar la cara” al pueblo de México y dejar de guardar “silencio cómplice”.

“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México. Que no se escondan ni guarden un silencio cómplice. Nada le ayuda a la vida pública de México que permanezcan escondidos, porque cada día que lo hacen parecen más culpables. Los mexicanos merecen una explicación. Definan si están del lado del narco o del lado de los ciudadanos”, escribió la panista en su cuenta oficial de X.

Llama a defender el debido proceso en juicio político

› Por Claudia Arellano

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal , subrayó la importancia de actuar con apego a la ley, responsabilidad institucional y respeto al debido proceso, particularmente en temas relacionados con extradiciones y solicitudes de juicio político.

En entrevista radiofónica, respaldó la postura expresada por la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las decisiones de EU en materia de extradición.

“Si EU negó en 37 ocasiones, según su juicio y opinión, a 37 personas por falta de pruebas o porque no fue debidamente sustanciado el procedimiento de extradición, es su derecho, como es el derecho de México a no extraditar si no hay pruebas. Coincido plenamente con ella. La relación entre México y EU debe ser de respeto, de cooperación para enfrentar todos los desafíos. La Presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien y nosotros tenemos que abonar en esto”, afirmó.

En referencia a los casos relacionados con funcionarios del gobierno de Sinaloa, aseguró que las medidas planteadas por autoridades estadounidenses “no se ajustan a la ley de extradición internacional ni al tratado internacional” vigente. Recordó que los procesos de extradición deben mantenerse bajo absoluto sigilo conforme a la ley y no ventilarse públicamente. Respecto a las solicitudes de juicio político, explicó las diferencias entre este mecanismo y la declaratoria de procedencia, conocida comúnmente como desafuero.

Detalló que el juicio político tiene como objetivo la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos, mientras que la declaratoria de procedencia busca retirar la inmunidad procesal para permitir un proceso penal.

En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Monreal Ávila señaló que ya no se encuentra en funciones, por lo que el alcance del juicio político sería únicamente una eventual inhabilitación.