FOTOS, VIDEOS y el contenido más viral de Lady Pays

Lady Pays es una de las influencers más conocidas por vender sus postres, pero también porque tiene contenido viral que ha cautivado a los fans con su escultural figura.

La creadora de contenido se llama Sandra Lizeth García y ella ha contado en diferentes entrevistas que se volvió famosa gracias a sus clientes que le compraban sus pays, pues ella ofrecía sus postres en los semáforos de Monterrey. Ahí las personas que le compraban la vieron y quedaron encantados por los pays y por la vendedora con gran atractivo físico.

Los clientes grababan videos de Lady Pays vendiendo sus postres y éstos se empezaron a viralizar en las redes, la joven rápidamente cobró fama y empezó a extender su negocio como emprendedora.

Abrió sus redes sociales y fue ahí donde sus seguidores empezaron a apreciar el contenido de la creadora de contenido y empresaria.

Sin embargo, también comenzó a hacer contenido un poco más ardiente, incluso tuvo una colaboración con Karely Ruiz, la cual fue una de las más exitosas de Internet.

Fotos más virales de Lady Pays

Algunas de las fotos más virales de Lady Pays se pueden ver en su cuenta de Instagram.

Una de las fotos más virales de Lady Pays es una en la que se encuentra en posando en un vehículo de carreras, en los go karts, la joven usa una mini blusa negra, con jeans y botas y chamarra de cuero.

Lady Pays posando en Go Karts ı Foto: Especial

Otra de sus imágenes virales es una en la que usa vestido negro transparente, la influencer posa sobre la barra de la cocina con varias poses sensuales.

Lady Pays en vestido negro con transparencias ı Foto: Especial

Otra foto viral es una en la que Lady Pays luce una mini blusa a rayas y una mini falda con unas botas negras, la creadora de contenido posó en un estacionamiento junto a un auto de lujo.

Lady Pays posando en estacionamiento ı Foto: Especial

Videos más virales de Lady Pays

Lady Pays cobró gran fama por sus videos, sin duda los más virales son en los que ella vende sus pays en las calles de Monterrey, pues la influencer usa atractivos atuendos que enmarcan sus curvas.

Uno de sus videos más conocidos es de la pasada Navidad de 2025 en la que se pone a vender sus postres en la calle con un sensual traje de Santa Claus.

Otro de sus videos más vistos es uno en el que Lady Pays salió a vender con un traje de Spider-Man ultra ajustado que enmarcaba su figura.

¿Qué contenido sube Lady Pays a OnlyFans?

Lady Pays también es una estrella en la página azul de OnlyFans y el tipo de contenido que ella publica está más enfocado a fotografías en lencería, ella tiene más de 240 fotos en su perfil y unos 50 videos.

La influencer cobra 3.40 dólares por mes, es decir, unos 60 o 70 pesos mexicanos.