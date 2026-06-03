La actriz Sofía Castro enfrentó rumores sobre un supuesto divorcio o crisis matrimonial a menos de dos años de casarse con Pablo Bernot en una lujosa ceremonia. En una entrevista reciente ella misma aclaró la situación y reveló cómo vive su matrimonio actualmente.

¿Es verdad que Sofía Castro se divorcia a menos dos años de casarse? Esto revela la actriz

La actriz Sofía Castro desmintió categóricamente los rumores de separación que acechan su matrimonio desde hace varios días. Durante una entrevista a diversos medios, la intérprete sostuvo que su relación con Pablo Bernot no pasa por ninguna crisis.

“(Estoy) muy feliz, muy enamorada. Es un matrimonio no tan tradicional por el tema de la distancia, por mi trabajo, pero siempre hemos tratado de tener toda la comunicación y todo el amor”, aseguró la actriz.

Además, Sofía Castro agregó que los rumores de divorcio son una artimaña para desestabilizar su relación y afirmó que no se va a divorciar.

“Siempre van a decir, eso es lo triste, cuando ven a alguien contento, estable, siempre encuentran la manera o el lado malo. Es feo que a la gente no le dé gusto verte contenta.

“Trato de mantenerme al margen por respeto a él y a mi matrimonio. No me voy a divorciar. Me apoya muchísimo en mi carrera”, señaló la hija de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto El Guero Castro.

¿Quién es Pablo Bernot, el esposo de Sofía Castro?

Pablo Bernot es empresario y heredero de una reconocida familia dedicada al sector hotelero en México. Su relación con Sofía Castro se formalizó con una lujosa boda que se celebró en 2024, donde la actriz estuvo acompañada por su madre, Angélica Rivera.

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