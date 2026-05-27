Hija de Cristian Castro debuta en la radio y así fue el momento: ‘Mi papá está orgulloso’

La hija menor de Cristian Castro, Rafaela Castro, sorprendió al aparecer en la radio y hacer su debut a su corta edad.

Durante su intervención la menor dio una muestra de su talento, ya que lleva varios años estudiando música y también demostró que está orgullosa de su papá, a quién le mandó un emotivo mensaje a través de los micrófonos.

Así fue el debut de la hija de Cristian Castro en la radio

Rafaela Castro se presentó en la estación Teusacá Radio en Colombia. La joven asistió acompañada de uno de sus compañeros de su escuela de música Evaluna Producciones, en la que estudia desde los 4 años de edad.

La niña mostró su soltura frente a los micrófonos y cámaras y habló sobre cómo su papá fue su mayor influencia en la música.

“Yo cuando estaba muy chiquita, mi papá estaba muy pegado a la música porque él es cantante, él es Cristian Castro... Él decidió que yo tenía que estudiar algo de música, porque le interesaba mucho y por eso me metía a clases de piano para que yo entendiera más lo de la música. Y pues me gustó mucho el piano y seguí con mi proceso. Mi papá está orgulloso”, contó la joven en el programa.

Ahí la nieta de Verónica Castro presentó un cuento sonoro del escritor italiano Gianni Rodari.

En redes sociales Rafaela recibió muchos mensajes de apoyo tras su intervención en el programa demostrando que ella heredó el talento de su familia.

Recientemente Rafaela cumplió 12 años y apareció en el programa Ventaneando contando cómo festejó su cumpleaños en la escuela y acompañada de su papá a la distancia.

Rafaela no solo toca el piano y canta, también compone, pues en su escuela de música Cristian Castro mandó un video agradeciendo a los maestros de la joven por todo lo que le han enseñado y ahí él confesó que su hija le compuso una canción.

¿Quién es la mamá de Rafaela Castro, hija de Cristian Castro?

La mamá de Rafaela Castro es Paola Eraso, ella es colombiana y estudió Relaciones Internacionales. Conoció a Cristian Castro en un hotel en el que ella estaba festejando su cumpleaños.

¿Quiénes son todos los hijos de Cristian Castro?

Cristian Castro tiene 3 hijos: Simone Candy y Mikhail Zaratustra a quienes tuvo con su exesposa Valeria Liberman y Rafaela que tuvo con Paola Eraso.

Sus primeros dos hijos ya son mayores, de hecho se sabe que Mikhail estudia economía en la universidad.

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