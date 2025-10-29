¿Cristian Castro golpeó a Verónica Castro? Él aclara qué fue lo que sucedió | VIDEO

Christian Castro rompió el silencio sobre los rumores que circulan de que golpeó a su madre, Verónica Castro, después de que Yolanda Andrade revivió el tema en una entrevista de televisión varios meses atrás.

A pesar de que Cristian Castro se ha esforzado por mantenerse al margen de la vida pública últimamente, en una entrevista reciente aclaró lo que ha ocurrido con Verónica Castro y negó de manera rotunda los señalamientos de una agresión contra la mujer.

Christian Castro aclara si ha golpeado a su mamá

Fue en una entrevista en Argentina para el programa Intrusos que el intérprete de ‘Azul’ confesó que si bien la relación con su mamá ha tenido momentos complicados, siempre ha existido el amor y el respeto entre ambos.

Por ello, destacó que los señalamientos en su contra por haberla agredido son exagerados y que él no se atrevería a levantar la mano contra su madre. En ese sentido, detalló su versión de los hechos:

“No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Ella no estaba de acuerdo con mi matrimonio y discutimos. La situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y hubo malas palabras, pero para nada golpes. Nunca golpearía a mi madre”, declaró.

En ese sentido, el famoso aclaró que si bien ha vivido fricciones con su mamá, nunca ha llegado al punto de la violencia física: “Tuve varias fricciones con mi vieja, pero mi mamá representa algo muy grande para mí, y yo para ella”, afirmó muy seguro.

¿Qué dijo Yolanda Andrade de Cristian Castro y Verónica Castro?

Fue en una reciente aparición en Venga la Alegría que Yolanda Andrade revivió las acusaciones contra Cristian por haber golpeado a Verónica. “¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá? Que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital, decía mi abuelo ‘el que le pega a su madre, se le seca la mano’, es pecado… un ser humano normal”, dijo la conductora.

Andrade aseguró que si bien no estaba presente, el acto le parecía condenable: “Me parece muy fuerte. Yo no estaba presente, obviamente yo hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital ABC”,

Las declaraciones reavivaron los rumores sobre una mala relación entre Cristian Castro y su madre; sin embargo, parece ser que el cantante ya ha dado carpetazo al episodio y no tuvo dudas en admitir qué sí y qué no sucedió en realidad.