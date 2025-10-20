Critican a Laura Zapata por felicitar a Verónica Castro con esta FOTO: ‘¿Por qué tantos filtros?’

Critican a Laura Zapata por felicitar a Verónica Castro con foto 'llena de filtros'

Laura Zapata felicitó a Verónica Castro por su cumpleaños en redes sociales, pero la foto con la que lo hizo desató polémica y todo tipo de críticas contra las actrices, que fueron señaladas de utilizar filtros en exceso.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Zapata escribió: "Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima Verónica Castro, el reencuentro, Dulcina y Rosa (la pelada esta)... mucha vida, mi querida Verónica", dedicó la famosa.

La foto se trata de una imagen que se habrían tomado recientemente durante la celebración de cumpleaños de la querida conductora. En ella, las vemos sonriendo y contentas, pero lo que más destacó para muchos fue el uso en exceso de retoques digitales.

Y es que si bien utilizar filtros no tiene nada de malo, es verdad que puede crear una percepción diferente de uno mismo, sin mencionar que muchas personas llegan a sentirse ‘engañados’ cuando ven a alguien que los utiliza demasiado fuera de las redes sociales.

Aunque la apariencia de ambas es reconocible, la audiencia no estuvo conforme con que las famosa decidieran retocar su apariencia. Esto generó que las redes sociales se llenaran de mensajes sobre la apariencia cambiada de las famosas con el uso de detalles virtuales. En ese sentido, el público comentó:

"Otro filtro mas y salen del kinder garden“.

"Qué necedad de usar tanto filtro si son hermosas".

“¡Señoras! ¿Por qué tantos filtros?"

“Algo de foto en sus filtros”.

El público no entiendo el motivo por el que las legendarias actrices buscarían aparentar una menor edad, al recordar la gran trayectoria de ambas a través de los años.

Por un lado, el legado de Verónica Castro se mantiene vigente tras más de cinco décadas de carrera y a sus 73 años de edad recién cumplidos, sigue siendo una artista muy respetada en el medio. Por su parte, Laura Zapata ha sabido convertirse en una líder de opinión y también tuvo una sólida carrera en al industria.