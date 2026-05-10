Jin de BTS homenajea al Místico y bailarines usan máscaras de luchadores en su segundo show en CDMX

BTS durante su segundo show en la CDMX, el sábado 9 de mayo

El segundo concierto de BTS en la Ciudad de México se convirtió en un espectáculo inolvidable, más allá de la energía musical, por la manera en que los integrantes y bailarines rindieron tributo a la lucha libre mexicana, demostrando que quedaron fascinados con este deporte.

El grupo surcoreano sorprendió al público con gestos cargados de simbolismo en el Estadio GNP Seguros. Este gesto aumenta el cariño entre la banda y el ARMY mexicano, pues demuestra respeto por una de las tradiciones más emblemáticas del país.

Bailarines de BTS usan máscaras de luchadores en su segundo concierto en CDMX | VIDEO

Durante el espectáculo del sábado 9 de mayo, en el Estadio GNP Seguros, los bailarines de BTS sorprendieron al público al aparecer con máscaras de personajes conocidos en la lucha libre mexicana. Cada una tenía diseños coloridos y llamativos. La que más destacó fue la de El Místico, quien conoció a la banda surcoreana el viernes en la Arena México, durante una función de lucha.

Estas máscaras fueron utilizadas en una parte especial del show, donde interactuaron con el público y realizaron coreografías con ellas puestas. El gesto generó euforia entre los asistentes y, más tarde, en redes sociales, donde los clips y fotografías del momento se volvieron virales.

"Lucha Libre":

Porque bailarines de #BTS usaron máscaras de lucha libre durante su concierto en el Estadio GNP https://t.co/9b7RWEhqB7 pic.twitter.com/79ScreVoEu — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 10, 2026

Jin de BTS homenajea al Místico al usar una chamarra especial

Por si fuera poco, Jin, integrante de BTS, usó una prenda muy especial para su segundo concierto en la CDMX. Se trata de una chamarra blanca que en la espalda tiene el logo del grupo surcoreano, misma que fue usada por el luchador El Místico el viernes durante una función.

El gesto no fue casualidad, pues el viernes previo al concierto, los integrantes de BTS acudieron a la Arena México para presenciar una función de lucha libre. Allí disfrutaron del ambiente, observaron de cerca a los luchadores y se tomaron fotografías con El Místico, quien les mostró esta chamarra.

Es por ello, que el hecho de que algunos bailarines usaran la máscara de este peleador mexicano, fue interpretado como un gesto de agradecimiento de la banda.

Jin is wearing the jacket Místico wore yesterday !! pic.twitter.com/eqGz3FC8vg — kat (@kookyun) May 10, 2026

Además, desde horas antes del segundo show en CDMX, Jungkook y Jin, integrantes de BTS fueron vistos “jugando a las luchitas” en el escenario, durante la prueba de sonido. La escena también se volvió viral en redes sociales.