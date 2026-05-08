Selección Mexicana Femenil regala boletos para concierto de BTS; así te los puedes ganar

La Selección Mexicana Femenil está regalando boletos para el último de los tres conciertos que el grupo BTS ofrecerá en nuestro país, el cual será este domingo 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

“Imposible no ser parte de ARMY… Incondicionales fans del K-Pop, les tenemos un regalo para gozar de una noche junto a BTS: pase doble para este 10 de mayo. Atentas a nuestras redes", fue el mensaje del Tricolor Femenil en sus redes sociales.

💜💚 Imposible no ser parte de ARMY… 🤩🎶

Incondicionales fans del K-Pop, les tenemos un regalo para gozar de una noche 🔝 junto a BTS… 👀🔥



🎟️ PASE DOBLE PARA ESTE 10 DE MAYO 🇲🇽



Atentas a nuestras redes 📲 https://t.co/axHIJw2wIX

#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/xnB9REXyEr — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) May 8, 2026

Lo mejor para los seguidores de BTS es que los boletos que está regalando la Selección Mexicana Femenil son en la zona VIP del Estadio GNP Seguros, escenario de sus tres presentaciones en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo.

Así te puedes ganar los boletos para el concierto de BTS

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¿Cuándo fue la primera vez que BTS vino a México?

El grupo de K-pop BTS vino por primera ocasión a México el 30 de octubre del 2014, como parte del Festival Music Bank en la Arena Ciudad de México.

A pesar de que se trató de una breve presentación, BTS conquistó a cientos de fanáticos en México, país que durante todos estos años ha visto crecer el fandom de este grupo.

Jin, Suga, RM, J-Hope, Jungkook, V y Jimin son los integrantes de BTS, grupo de K-pop que se fundó en el 2013.

México ya tiene rival para buscar pase al Mundial 2027

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a su similar de Haití en Houston, Texas, en la primera ronda del Campeonato Concacaf W, torneo del que saldrán los clasificados al Mundial de Brasil 2027 y también a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Una victoria sobre Haití pondría al Tricolor en semifinales, donde enfrentaría al ganador entre Canadá y Panamá, ante la cual definiría su boleto a las dos competencias mencionadas.

El Campeonato Concacaf W se llevará a cabo en 27 de noviembre al 5 de diciembre en Estados Unidos, en Houston, Texas.

EVG