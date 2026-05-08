Mundial 2026: Modelo matemático visualiza un campeón INÉDITO; acertó a los últimos tres ganadores

El mismo modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones mundiales hizo su predicción para el Mundial 2026, el cual sería ganado por Países Bajos, lo que derivaría en un monarca inédito en la edición a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

El banco de inversión Panmure Liberum, cuyo estratega jefe de la firma es el economista alemán Joachim Klement, construye su modelo matemático a partir de diversas variables, entre ellas el PIB per cápita, la temperatura media de cada país, el tamaño de la población, la ventaja de ser anfitrión y los puntos en el ranking de la FIFA.

Joachim Klement predice que la Selección de Países Bajos será la campeona de la Copa del Mundo 2026, enfrentando a Portugal en la final. ¡Sorpresas a la vista! 🏆⚽ #CopaMundo2026 #Fútbol #Predicciones pic.twitter.com/Hz9jmmMoFF — 6wnews (@6w_news) May 8, 2026

Joachim Klement asegura que, con esa combinación, puede explicar el 55 por ciento del rendimiento de cada selección en un mundial. El 45 por ciento restante lo atribuye a la suerte, pero en las últimas tres ediciones del magno evento acertó, y de seguir la tendencia, Países Bajos alzaría la Copa FIFA el próximo 19 de julio.

Modelo revela cuál será la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 que tiene proyectada este modelo matemático es Países Bajos vs Portugal. Este enfrentamiento nunca se ha dado en una definición de un campeonato del mundo.

Sin embargo, Países Bajos jugaría su cuarta final luego de las que disputó en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. Portugal, por su parte, nunca ha llegado a la última etapa del certamen.

“Históricamente, Países Bajos es, posiblemente, la mejor selección del mundo que nunca ganó una Copa del Mundo, después de haber perdido tres finales. Portugal, de manera similar, siempre fue un buen equipo, pero, salvo la Eurocopa 2016, tampoco ganó títulos importantes”, escribió Joachim Klement al respecto.

The latest look at the FIFA Futsal Men's World Rankings. ⬆️⬇️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

Japón daría una de las grandes sorpresas del Mundial 2026

Según este informe matemático, Brasil, que no se corona desde Corea-Japón 2002, sería eliminado por Japón en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El propio Joachim Klement define este resultado como “posiblemente uno de los mayores batacazos en la historia del torneo”.

Además, este modelo matemático también predice que Argentina, campeón en Qatar 2022, será eliminado por Portugal en uno de los duelos de cuartos de final del Mundial 2026.

El banco de inversión Panmure Liberum, con este mismo modelo matemático, predijo las coronaciones de Alemania (Brasil 2014), Francia (Rusia 2018) y Argentina (Qatar 2022) en los últimos tres Mundiales.

EVG