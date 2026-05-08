Lionel Messi y su asombrosa declaración previo al Mundial 2026 que preocupa a toda Argentina (VIDEO)

Lionel Messi y Argentina estarán en Norteamérica en busca de defender la copa del mundo que levantaron en Qatar 2022, pero el dorsal ‘10′ de la Albiceleste reveló que este año hay selecciones que llegan como favoritas por encima del conjunto que dirige Lionel Scaloni.

“Delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel de grupo o de selección. Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel, creo que España, Brasil y después siempre decimos la misma, Alemania, Inglaterra las grandes potencias y Portugal, yo creo que tienen una selección muy competitiva y muy buena también”, comentó Lionel Messi en una entrevista previo al Mundial 2026.

"Por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor al Mundial"



Lionel Messi aseguró que "hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial", pero destacó los niveles "de grupo y selección" de Francia, España y Brasil. pic.twitter.com/zc3E88eUmS — Corta (@somoscorta) May 8, 2026

Lionel Messi pide a los argentinos volver a ilusionarse como en cada torneo

En la misma entrevista, Lionel Messi aseguró que la afición de Argentina se ilusionará como en cada torneo oficial como lo puede ser Copa América o el Mundial, pues el grupo que comanda el rosarino tiene las armas para llegar lejos en la Copa del Mundo.

“La verdad que llega bien, hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo, la verdad que cuando el grupo está junto quedo demostrado que es un grupo el cual compite y el cual quiere siempre ganar, deja todo y hace lo posible para intentar los objetivos. Pero bueno es un Mundial y sabemos que un Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay y hay que ilusionarse como siempre lo hace el argentino cuando hay una competición oficial sea Copa América o Mundial”, comentó el delantero del Inter Miami.

Cabe recalcar que hace cuatro años cuando Argentina logró ser campeón del mundo, las calles de todas las ciudades y pueblos se abarrotaron de los aficionados albicelestes que salieron a festejar el anhelado título que tanto estaban esperando desde 1986.

😅🇦🇷 Rodrigo De Paul se metió a ELEGIR EL MESSI PRIME en la entrevista de Lionel.



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Lionel Messi tendrá su “Last Dance” en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será un torneo especial para Lionel Messi, ya que es la última vez que el astro argentino viva la euforia de una Copa del Mundo como jugador, pues el retiro de ‘La Pulga’ está cerca.

Por esta razón, sus compañeros buscarán hacer lo posible para llegar a una nueva final de un Mundial y con ello pelear por ser bicampeones del mundo, una misión un tanto complicada al tener delante a rivales como Portugal, España, Francia o Brasil.

Lionel Messi también aprovechará al máximo esta última experiencia en un Mundial, que será su sexta edición como jugador, ya que la primera vez que asistió a un torneo de la FIFA fue en Alemania 2006.

DCO