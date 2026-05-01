Así fue el primer y emotivo mensaje de Lionel Messi a los jugadores del Cornellà, club que compró (VIDEO)

Lionel Messi emocionó a los jugadores del Cornellà en su primer mensaje como propietario del club.

El futbolista argentino Lionel Messi dio su primer mensaje a los jugadores del Cornellà, el equipo del cual es el nuevo propietario, y con sus primeras palabras emocionó a los integrantes de la plantilla, pues afirmó que está muy ilusionado con este proyecto.

“Quería presentarme, saludarlos y decirles que estamos aquí para crecer y ayudar en todo lo que sea necesario. Tenemos mucha ilusión en este proyecto”, fue el primer mensaje que La Pulga le dijo a los futbolistas del Cornellà.

𝑼𝒏 𝒎𝒊𝒔𝒔𝒂𝒕𝒈𝒆 𝒎𝒐𝒍𝒕 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 👋



A very special message 🌟



Un mensaje muy especial 💚 pic.twitter.com/gnKCuDdWAu — UE Cornellà 💚 (@ue_cornella) April 30, 2026

No se trató de un encuentro presencial, pues Lionel Messi grabó un video para enviar su primer mensaje como propietario del equipo catalán que compite en la Tercera RFEF (Quinta División de España).

Reacción de jugadores del Cornellà al mensaje de Messi

Los futbolistas del Cornellá no cabían de la emoción después de recibir el primer mensaje de Lionel Messi como dueño del equipo.

Las caras de los jugadores del equipo catalán reflejaron la impresión de ver al astro argentino, aunque fuera a la distancia, mientras se dirigía a ellos con un mensaje corto pero conciso.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, resaltó el Cornellà en un comunicado acerca de la adquisición del equipo por parte de Lionel Messi.

Cornellà, nuevo club de Lionel Messi, lucha por el ascenso

El primer mensaje de Lionel Messi como dueño del Cornellà se da a falta de dos jornadas para que finalice la temporada regular de la Tercera RFEF, cuando el cuadro catalán ya está clasificado para el playoff de ascenso a la Segunda RFEF.

El Cornellà es un equipo reconocido por formar grandes jugadores en su cantera, entre ellos Gerard Martín, David Raya y David Raya.

Este club fue fundado el 29 de abril de 1951, por lo que justo cumplió 74 años de existencia. Su cancha es el Nou Estadi Municipal de Cornellà.

EVG