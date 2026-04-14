Lionel Messi se queda sin una de sus piezas más importantes en el Inter Miami y podría analizar su futuro

Lionel Messi en el duelo donde el Inter Miami quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup ante Nashville

El astro argentino Lionel Messi se quedó sin uno de sus hombres de confianza en el Inter Miami, con lo que el atacante estaría analizando su futuro en el equipo estadounidense. Este martes se dio a conocer que Javier Mascherano deja de ser el entrenador del club de la MLS.

“Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como entrenador principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de Inter Miami CF y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella”, indican Las Garzas en redes sociales.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



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Con la salida de Javier Mascherano se dice que Lionel Messi analiza su futuro en el Inter Miami, no precisamente porque su ciclo haya terminado, sino para ayudar al equipo a competir en la liga estadounidense.

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‘Masche’, exjugador del Barcelona, entre otros, llevó al Inter Miami a un histórico título de la MLS. El argentino acusó temas personales y agradeció al conjunto de Florida por su estancia.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF”, inicia el mensaje del exseleccionado albiceleste. “En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, agrega.

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Javier Mascherano ya entró en la historia del Inter Miami, siendo pieza clave en la MLS Cup y en la actuación del equipo en la Copa Mundial de Clubes. Además fue campeón de la Conferencia Este.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el Club seguirá cosechando éxitos”, agregó Mascherano.

En 2025 el entrenador argentino tuvo una temporada récord con 101 goles en la temporada regular y playoffs. “Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo”, terminó el mensaje de Mascherano.

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