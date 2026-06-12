Qatar vs Suiza: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo B de la Copa del Mundo 2026

Qatar y Suiza miden fuerzas en San Francisco en su debut en la Copa del Mundo 2026.

El Mundial 2026 abre un nuevo capítulo para Qatar y Suiza. Este sábado 13 de junio, ambas selecciones se enfrentarán en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara en un partido que puede marcar el rumbo del Grupo B, donde también aparecen Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Sobre el papel, la balanza parece inclinarse hacia el conjunto europeo. Suiza aterriza en California como la selección número 19 del ranking FIFA y después de completar una eliminatoria impecable, en la que terminó invicta con cuatro victorias y dos empates.

Final session ☑️ Tomorrow, we play 👊



🇶🇦 🆚🇨🇭

📆 13.6 🕘 21:00 CET (12pm PT)

🏟️ Santa Clara (Bay Area) pic.twitter.com/VTvfM1m1FR — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 12, 2026

Los dirigidos por Murat Yakin anotaron 14 goles y apenas recibieron dos, confirmando una identidad basada en el orden táctico y la solidez defensiva.

Dónde ver el partido Qatar vs. Suiza

El partido entre Qatar y Suiza, correspondiente a la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026, se disputará este sábado 13 de junio en Santa Clara, California.

Horario (tiempo del centro de México): 13:00 horas

Transmisión:Streaming: ViX Premium (Plan Mundialista)

Árbitro: Said Martínez

Los aficionados que no cuenten con acceso a la transmisión por streaming también podrán ver gratis el encuentro en las pantallas gigantes instaladas en los distintos Fan Fest, espacios oficiales en México donde se transmiten todos los partidos en vivo y se realizan actividades culturales, musicales y gastronómicas.

Ciudad de México – Zócalo

Guadalajara – Plaza Liberación

Monterrey – Parque Fundidora

La FIFA informó que estos espacios cuentan con pantallas gigantes para seguir los encuentros, además de espectáculos, activaciones para aficionados y la presencia de leyendas del futbol durante distintas jornadas del torneo.

Qatar quiere dejar atrás los fantasmas de 2022

Para Qatar, el escenario es muy distinto. El combinado asiático disputará apenas su segunda Copa del Mundo y llega con la misión de borrar el recuerdo de 2022, cuando fue eliminado como anfitrión tras perder sus tres partidos de la fase de grupos.

Sin embargo, existe una diferencia importante respecto a aquella experiencia. Esta vez los cataríes consiguieron su boleto por méritos deportivos, superando tres rondas de clasificación asiática en las que sumaron 10 victorias y marcaron 37 goles.

Aun así, las dudas permanecen. El equipo dirigido por el español Julen Lopetegui acumula cinco partidos sin ganar y apenas ha marcado un gol en sus compromisos más recientes.

Las esperanzas ofensivas recaen en Almoez Ali, autor de 12 tantos durante la clasificación, y en Akram Afif, uno de los futbolistas más talentosos del continente asiático y líder de asistencias en las eliminatorias.

Xhaka comanda a los suizos

Del lado suizo, la experiencia puede marcar la diferencia. Granit Xhaka llega como el futbolista con más partidos en la historia de la selección helvética, con 146 juegos, y será el encargado de liderar un mediocampo que destaca por el control de la posesión y la distribución del balón.

En defensa, Manuel Akanji y Nico Elvedi conforman una de las parejas de centrales más confiables de Europa, mientras que en ataque aparecen nombres como Breel Embolo, Dan Ndoye, Zeki Amdouni y Noah Okafor.

La profundidad del plantel es una de las principales fortalezas de Suiza, especialmente en un torneo donde las rotaciones suelen convertirse en un factor decisivo.

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