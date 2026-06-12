Javier Aguirre adelanta el primer cambio contra Corea

EN LA CONFERENCIA de prensa después del partido entre México y Sudáfrica, el técnico tricolor, Javier Aguirre, anunció algunos cambios que tendrá para definir su once inicial ante Corea del Sur.

“Es difícil eso porque al final Edson (Álvarez) terminó de central por la expulsión de César (Montes). Me decanté por (Erik) Lira porque Edson (Álvarez) vino después de su cirugía con tres o cuatro minutos con el Fenerbahce.

Entonces le dimos minutos en los tres partidos previos.

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“Por la roja de Montes es muy probable que Edson juegue de central”, comentó Aguirre. El entrenador también platicó que tres de sus jugadores no aguantaron la presión del Estadio Azteca y tras 25 partidos con la Selección Nacional tuvo a sus primeros tres futbolistas que presentaron calambres en el cotejo.

“Es un escenario brutal, eso hace que las patitas te sacudan un poquito. Nunca en 25 partidos habíamos tenido un solo calambre y hoy tuvimos tres con calambres”, comentó El Vasco sobre la presión que genera el Coloso de Santa Úrsula.

Javier Aguirre afirmó que el encuentro era “para un 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Sólo un remate de ellos, fuimos ampliamente superiores en la primera parte, pero el marcador no reflejó esto. Una al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para fuera y entonces nos fuimos complicando paulatinamente”.

Javier Aguirre vive su tercera justa mundialista al frente de México, pues también fue el timonel nacional en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

En ambas ediciones no pudo llevar al cuadro azteca más allá de los octavos de final, al quedar eliminado a manos de EU y Argentina por marcadores de 0-2 y 1-3, respectivamente.