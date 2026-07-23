La fiebre por La Velada del Año 6 no solo se vive en el ring, también en la música. Spotify lanzó The Walkout, una dinámica interactiva que permite a los usuarios elegir cuál sería su canción de entrada si fueran parte del evento organizado por Ibai Llanos.

La experiencia es ideal para quienes sueñan con ser parte de los combates, pues fue creada para que los fans se sientan protagonistas de la noche más esperada del streaming y el mundo del box. En La Razón de México te contamos cómo puedes jugar The Walkout.

¿Cómo jugar The Walkout de Spotify para elegir tu canción de entrada para La Velada del Año 6?

El juego creado por Spotify para descifrar cuál sería tu entrada para La Velada del Año 6 se llama The Walkout y uno tiene costo, sólo necesitas contar con una cuenta en la plataforma, sin importar si es la versión con anuncios o la premium.

TE RECOMENDAMOS: Temas imperdibles Spotify se suma a La Velada del Año VI 2026 con Playlist Oficial

Jugar es muy sencillo. Sólo necesitas ingresar a la plataforma o da CLIC AQUÍ y seguir las instrucciones que te marca la app. Primero, debes golpear un saco de boxeo de forma digital, tal como en cualquier videojuego.

Luego, según como hayas “boxeado”, Spotify analiza tus canciones más reproducidas y tu biblioteca para mostrarte tres temas. Tú debes elegir una opción, misma que puedes reproducir o compartir en tus redes sociales para que tus amigos y seguidores conozcan cuál sería tu canción de entrada si pelearas en La Velada del Año.

The Walkout de Spotify ı Foto: Captura de pantalla

Desde hace varios días, Spotify y el propio Ibai Llanos, creador de La Velada del Año, anunciaron este juego. “No todo el mundo puede subirse al ring de La Velada. Pero todo el mundo puede tener un Walkout icónico. Entra al enlace en la bio y descubre qué canción te acompañaría en ese momento.”

Puedes leer: