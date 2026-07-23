Más de 400 mil se inscriben a oferta de Infojobs para La Velada del Año 6

Se inscriben más de 400 mil a oferta de Infojobs para La Velada del Año 6

Desde hace meses un trabajo surrealista llamó la atención de miles de personas en Infojobs, un portal especializado en la publicación de vacantes. Se trata del puesto Invitado/a VIP a La Velada VI, con la que, además de asistir al evento organizado por Ibai Llanos, te pagarían mil euros.

En cuestión de horas el anuncio se volvió viral y ahora, a un par de días de que inicie el espectáculo en el que se enfrentarán las mayores figuras de Internet en el ring, te contamos cuántas personas se postularon.

Se inscriben más de 400 mil a oferta de Infojobs para La Velada del Año 6

La vacante de La Velada del Año 6, aún visible en Infojobs pero que no acepta más postulaciones, solicitaba a personas con Educación Secundaria Obligatoria, pero sin experiencia mínima alguna.

En la descripción se lee: “¿Te gustaría ser Invitado/a VIP en La Velada VI? En InfoJobs hemos creado el mejor trabajo del mundo. Te pagamos por disfrutar del evento del año. Aunque la oferta diga Sevilla, podrás inscribirte desde cualquier lugar.

“Una experiencia única te espera viendo los mejores combates, la música y el rugido de miles de personas desde la zona más exclusiva”.

La Velada del Año 6 ı Foto: Especial

Sobre el salario, en Infojobs se asegura que quienes sean seleccionados recibirán mil euros netos por un día de trabajo, además de conseguir una entrada VIP, con la que se podrá llevar a un o una acompañante.

Otros de los atractivos es que, según la vacante de La Velada del Año 6, será posible asistir al pesaje, brindarán el viaje de ida y vuelta desde tu casa sin importar el lugar de residencia, así como el alojamiento y más experiencias Top, las cuales no son especificadas.

¿Cuántas personas se postularon a la oferta para asistir a La Velada del Año 6?

La vacante titulada Invitado/a VIP a La Velada VI, identificada con la referencia IJ-COOLJOB, recibió 412 mil 527 inscritos en el portal de Infojobs. Durante las primeras cinco horas que fue lanzada la oferta, hubo más de 200 mil personas postuladas, según reportes de medios españoles.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas fueron aceptadas para viajar a Sevilla este sábado y presenciar La Velada del Año 6, en el Estadio La Cartuja.

Vacante de Infojobs para asistir a La Velada del Año 6 ı Foto: Captura de pantalla

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