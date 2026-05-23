La popular Casita de Bad Bunny, ahora un ícono de Puerto Rico, llegó a Europa y la primera parada fue Barcelona, un evento que rápidamente se convirtió en uno de los eventos musicales más comentados de la temporada.

La propuesta del artista puertorriqueño atrajo a miles de personas al Estadi Olímpic Lluís Companys, donde también se dieron citas diversas figuras del deporte y el entretenimiento de la región. Conoce a todos los famosos que bailaron y cantaron en este segundo escenario.

La Casita de Bad Bunny en Barcelona: Lamine Yamal, Ibai Llanos y más invitados

La gira por Europa de Bad Bunny, que es parte del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, inició este fin de semana en Barcelona, la capital catalana. El concierto arrancó con “La Mudanza” y le siguieron éxitos como “Callaita”, “Safaera” y “Me porto bonito”.

Cuando llegó la hora de “Yo perreo sola”, la cantante española Bad Gyal sorprendió al público durante la primera noche del puertorriqueño en España al aparecer en el escenario del Estadi Olímpic Lluís Companys, frente a un público eufórico. “Debí tirar más fotos” fue el tema que Benito Antonio eligió para terminar su presentación.

Sin embargo, uno de los aspectos que causa más curiosidad es saber quiénes fueron las personalidades que acompañaron a Bad Bunny en su mítica Casita color rosa, a la que todos quieren ir a festejar. La réplica de una casa de Humacao, Puerto Rico, fue llevada a Barcelona por dos noches, donde funcionó como segundo escenario y zona VIP.

Bad Bunny tonight at La Casita with Robert Lewandowski, Ferran, Pedri and Alejandro Balde in Barcelona tonight 🇪🇸 pic.twitter.com/964jRD2VzJ — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 23, 2026

Figuras del legendario club de futbol Barcelona F.C. acompañaron al reguetonero, entre ellos, estuvieron Lamine Yamal, Gavi, Robert Lewandowski, Pau Cubarsí y Dani Olmo. Además, el periodista y presentador catalán Marc Giró fue visto disfrutando de la música del boricua.

La estrella Lamine Yamal estuvo acompañado de su nueva novia, la creadora de contenido Inés García, de 21 años.

Lamine Yamal disfrutando del concierto de Bad Bunny en Barcelona. pic.twitter.com/bOCp9xcURE — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 22, 2026

Y desde luego el creador de contenido Ibai Llanos no podía perderse de la fiesta en La Casita de Bad Bunny. El streamer de 31 años, originario de Bilbao, se dio cita en Barcelona para sorprender al público al gritar "Acho, PR es otra cosa“, muy al estilo del cantante puertorriqueño durante la última presentación.

Ibai Llanos diciendo Acho pr es otra cosa en la última función de Bad Bunny en Barcelona. pic.twitter.com/NoFj37IrdM — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 23, 2026

¿Quiénes han estado en La Casita en América Latina?

Antes de llegar a Barcelona, La Casita ya había recorrido varias ciudades de América Latina, dejando huella en cada una de ellas. En México, participaron figuras como Peso Pluma, Danna Paola, Loreto Peralta, Salma Hayek y Yeri Mua.