¿Quién estuvo en La Casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026? FOTOS

Quiénes estuvieron en la casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Bad Bunny se presentó en el medio tiempo del Super Bowl 2026 y sorprendió al lleva su escenario conocido como “La Casita”.

Así como lo hace en sus conciertos tradicionales, La Casita estuvo llena de celebridades que acompañaron al cantante puertorriqueño en su gran presentación en el evento deportivo.

¿Quiénes estuvieron en La Casita de Bad Bunny?

En La Casita de Bad Bunny del Super Bowl 2026 estuvieron Pedro Pascal, Cardi B, Karol G, Young Miko, David Grutman, Alix Earle y Jessica Alba, quienes estuvieron bailando y perreando durante la presentación de Benito Antonio Ocaso, nombre real del puertorriqueño.

Sin duda el que más llamó la atención fue Pedro Pascal, quien no dudó en sacar sus pasos más prohibidos para bailar al ritmo del éxito de “Yo perreo sola”.

Pedro Pascal bailando en la casita durante el Halftime Show de Bad Bunny 🫶 pic.twitter.com/q5V41meGF7 — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 9, 2026

Estas celebridades fueron vestidas de blanco, el actor lució pantalón, camisa fajada y un tipo blazer en el mismo tono blanco.

Mientras que Karol G lució un vestido blanco que parecía de gaza asimétrico, con un fondo en color nude para dar el efecto desnudo sobre su piel, lo combinó con un collar en forma de cruz.

Por su parte, Cardi B vistió un vestido corto color arena, con holanes y con un corsé y mandas abullonadas, estilo medieval.

Jessica Alba lució un corsé blanco con unos pantalones muy holgados de mezclilla, con un chamarra igualmente oversize y unas botas blancas.

Finalmente, también estuvo presente la cantante Young Miko, quien rompió un poco con el blanco para usar una chamarra color café y unos pantalones color camel.

Pedro Pascal y Jessica Alba en “La casita” durante la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Súper Bowl 🔥🏈#SuperBowl pic.twitter.com/2zMOc6PABK — El Paladín Rojo (@Elpaladin_rojo) February 9, 2026

Así se vivió el show del medio tiempo del Super Bowl, en el que Bad Bunny estuvo acompañado, también de Lady Gaga, quien cantó en inglés pero con estilo tropical y también apareció en el escenario Ricky Martin cantando el tema “Lo que le pasó a Hawái“, sin duda fueron grandes sorpresas para los espectadores y para los fans de Benito.