Super Bowl 2026: Así se vivió el show de medio tiempo con Bad Bunny

Así se vive el show de medio tiempo con Bad Bunny

Este domingo 8 de febrero se lleva a cabo el Super Bowl LX y uno de los momentos más esperados por el público en general es el show de medio tiempo, que año con año da de qué hablar en redes sociales y entre los fans de la música y el deporte.

En los últimos meses se desató la polémica porque el artista puertorriqueño Bad Bunny es el encargado de amenizar el medio tiempo del Super Bowl 2026, lo que emocionó a millones de fans del cantante de reguetón.

¿A qué hora empieza el medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny? 🏟️🎤



¡El show más esperado del año está por comenzar! Prepárate para ver a Bad Bunny romperla en el escenario y hacer historia. #SuperBowlLX #BadBunny #HalftimeShow https://t.co/PkAZL4xtIH — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 8, 2026

A pesar del apoyo, otras miles de personas dejaron ver su molestia por la participación del artista boricua en la final de la NFL, siendo las principales quejas de grupos conservadores que señalaban que el artista no representaba de manera adecuada al deporte.

Un día antes del arranque de la gran final de fútbol americano, las redes sociales estallaron por videos en los que podemos ver un poco de lo que el artista ha preparado para uno de los shows más grandes de su carrera, incluyendo pirotecnia.

Así fue el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La presentación comenzó con una representación clara a la cultura puertorriqueña con jornaleros recogiendo caña, en representación a los latinos.

El show incluyó un mix con ‘Gasolina’ de Daddy Yankee antes de la canción ‘Eooo’. El famoso se presentó en español por su nombre de pila, Benito Antonio Martínez Ocasio.

Además, apareció Lady Gaga en el escenario del Medio Tiempo interpretando la canción “Die with a smile”, su exitosa colaboración con Bruno Mars. La mujer apareció en la escenificación de una boda y después bailó con Bad Bunny al ritmo de ‘Baile Inolvidable’.

Lady Gaga en el show de medio tiempo de Bas Bunny ı Foto: REUTERS

Otro escenario del show era frente a comercios latinoamericanos. Además, entregó su Grammy a un niño pequeño; para muchos, representación de si mismo de pequeño.

Una de las grandes sorpresas fue la llegada de Ricky Martín, quien interpretó ‘Lo que le pasó a Hawaii" en un breve segmento antes de la canción ‘El Apagón’, donde habla de la gentrificación de su isla.

Ricky Martin en el medio tiempo de Bad Bunny ı Foto: REUTERS

“Seguimos aquí”, expresó después de mencionar varios países latinoamericanos y mientras caminaba frente a las diversas banderas, dejando así un mensaje a favor de los migrantes en Estados Unidos.

Asimismo, en una pantalla se leyó al final el mensaje “la única cosa más poderosa que el odio, es el amor” , mismo mensaje que compartió la semana anterior en los Grammy 2026.

La setlist estuvo conformada por una variedad de canciones, incluyendo varios temas en los que expresa su molestia por situaciones como la gentrificación.

Tití me preguntó

Yo perreo sola (con “VOY A LLeVARTE PA PR” ending)

EoO Die With a Smile (Lady Gaga, con intro de“MONACO”)

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

El apagón (con “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” cantada por Ricky Martin)

DtMF (con el intro de “CAFé CON RON”)