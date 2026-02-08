¿A qué hora empieza el medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny?

Horario para ver el Medio Tiempo del Super Bowl con Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es el más esperado por los fans y este año 2026, el show está a cargo de Bad Bunny, el primer latino en encabezar en solitario este importante evento.

Bad Bunny se presentará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara California, y el cantante puertorriqueño dará un show de alrededor de 10 minutos, en los que interpretará algunos de sus mejores éxitos de su carrera.

¿A qué hora es el medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny?

El juego del Super Bowl 2026, entre los Patriotas y los Seahawks, está programado para iniciar a las 17:30 horas tiempo del centro de México.

Por lo que se espera que el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 empiece alrededor de las 7:00 o 7:30 pm, dependiendo de cómo avance de rápido los primeros dos cuartos del partido.

Así que los fans tienen que estar pendientes para poder ver el espectáculo de medio tiempo completo.

Bad Bunny se presentará durante el Medio Tiempo del Super Bowl 2026 ı Foto: Especial

¿Qué artistas se van a presentar en el Super Bowl con Bad Bunny?

Hasta ahorita solo está confirmado Green Day para estar abrir el Super Bowl, además del cantante que va a interpretar el himno nacional de Estados Unidos previo al inicio del juego.

Sin embargo, Bad Bunny, se espera, que tenga invitados especiales que lo acompañen a potencializar el show, algunos nombres de los que suenan son:

J Balvin

Ivy Queen

Cardi B

Las sorpresas pueden llegar, hay que recordar que Bad Bunny ha estado en otros premios Grammy, que fue cuando conoció a Taylor Swift y se tomó fotos con ella, en esta ocasión convivió con Miley Cyrus y también Lady Gaga, además de que fue novio de Kendall Jenner abriendo sus posibilidades aún más.

Bad Bunny adelantó que en este show va a enaltecer la cultura latina, esto en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos está en polémica por los asesinatos del ICE en sus redadas contra migrantes.