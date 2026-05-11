¿De qué murió Bianca Gambino? ¿Qué tipo de cáncer padecía?

La muerte de la periodista y presentadora Bianca Gambino fue un fuerte golpe para la audiencia de Colombia, la conductora de noticias fue una figura de renombre en la televisión, por lo que su fallecimiento dejó un gran vacío.

Bianca Gambino inauguró la emisión de noticias de CityTV y al ser la primera mujer en aparecer en este rol en Bogotá, la periodista hizo historias, además de que fue una de las figuras más queridas por el público por su estilo cálido para dar las noticias.

¿De qué murió Bianca Gambino?

Bianca Gambino murió a causa de cáncer, la presentadora de televisión luchó durante dos años, contra esta difícil enfermedad, sin embargo, ella mantuvo reservado todo lo relacionado con su estado de salud.

¿Qué tipo de cáncer tenía Bianca Gambino?

Bianca Gambino padecía de cáncer de colon, sin embargo, se sabe poco sobre cómo vivió y luchó contra la enfermedad.

La presentadora de noticias fue recordada por su impecable trayectoria en la televisión. Inició su carrera en RCN Radio, pero cuando llegó a CityTv fue cuando su carrera en la pantalla chica despegó.

Bianca Gambino ı Foto: Redes sociales

Fue ahí cuando en marzo de 1999 participó en la primera edición del programa de noticias de ese canal, el cual marcó historia en Bogotá.

Bianca se ganó el cariño del público por su carisma y por la forma en que daba la información y aunque estuvo varios años en la emisión luego se fue.

Se sabe que para el 2020, la periodista estuvo participando en en el canal de SIC Teve, en donde también presentaba noticias al aire libre, un formato distinto que le continuó dando visibilidad a la periodista, quien además obtuvo el reconocido Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su destacada trayectoria.

Amigos, familiares, colegas y usuarios de Internet lamentaron la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes para despedir a la periodista más querida de Bogotá.