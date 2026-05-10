¿Quiénes son los hijos y esposo de Bianca Gambino? FOTO

La periodista Bianca Gambino murió a los 52 años de edad, tras haber luchado contra el cáncer. Su partida dejó una gran pérdida, por lo que los usuarios quieren saber más sobre la vida persona de ella.

La estrella de la televisión en Bogotá, Colombia, tenía 52 años, tras morir, y era uno de los rostros más conocidos de la televisión cuando inició su carrera en CityTV en 1999 y fue la primera mujer que apareció en un programa de noticias en Bogotá, por lo que marcó un antes y un después en las emisiones de noticias en la televisión de esa localidad.

Así se veía Bianca Gambino cuando inició en la televisión en 1999 ı Foto: City Noticias

Fue una de las periodistas más reconocidas en Colombia, por lo que su fallecimiento ha dejado luto nacional en la televisión del pais.

¿De qué murió Bianca Gambino

Bianca Gambino murió a causa de cáncer de colón, enfermedad contra la que luchó durante dos años, sin embargo, la periodista mantuvo en privado siempre su estado de salud con respecto a su enfermedad.

Familiares, amigos, colegas y usuarios de Internet lamentaron el fallecimiento de la presentadora de televisión.

¿Quién es el esposo de Bianca Gambino?

El esposo de Bianca Gambino era Andrés Chaves, quién era mayor que ella por 12 años, sin embargo, la edad no fue un impedimento, sino que se enamoraron, se casaron y formaron una familia.

Bianca Gambino y su esposo ı Foto: Redes sociales

De acuerdo con entrevistas que dieron los dos, la periodista y su esposo Andrés se conocieron por un amigo en común que los invitó a una galería de arte, ahí comenzó su conexión y atracción.

Ellos se comunicaban por llamadas de teléfono, pero no fue sino hasta un año después que Andrés se enteró que el amigo en común iría a la casa de Bianca, así que Andrés le pidió acompañarlo para verla, pero desafortunadamente ella no estaba, así que en una siguiente llamada él la invitó a salir y desde ahí no se separaron.

Ellos se casaron en diciembre de 1995 y formaron una familia con una hija.

¿Quién es la hija de Bianca Gambino?

La hija de Bianca Gambino se llama Silvana, sin embargo, se tiene poca información sobre la vida de la hija de la presentadora de televisión. La periodista se manejaba con bajo perfil pues ella se dedicaba a dar las noticias en la televisión.