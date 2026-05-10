El cumpleaños de papá, el adiós de su hija, ¿Dónde ver la serie?

La serie en formato vertical El cumpleaños de papá, el adiós de su hija es un drama que cuenta lo ocurrido cuando un hombre no supo elegir a quién salvar y termina acabando con la vida de su hija, lo que cambia por siempre su vida.

¿De qué trata El cumpleaños de papá, el adiós de su hija?

El cumpleaños de papá, el adiós de su hija sigue la historia de María, quien llevó a su hija a celebrar el cumpleaños de Logan, su esposo. Cuando un accidente las dejó atrapadas, Logan —un médico experto— se apresuró a salvar al hijo de su ex amante, sin saber que dejaba morir a su propia hija.

El cumpleaños de papá, el adiós de su hija ı Foto: Especial

Con el corazón roto y llena de decepción, María decidió divorciarse. Antes de que comience el funeral de Natalie, ¿descubrirá Logan la verdad y podrá enmendar sus errores?

¿Dónde ver El cumpleaños de papá, el adiós de su hija?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma deGoodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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