Te metiste con el nerd equivocado, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Te metiste con el nerd equivocado es un drama que sigue la historia de un chico que sufrió de acoso por parte de su hermano adoptivo; en un giro de los acontecimientos, muere con alguien más que es salvado y obtiene el cuerpo del nerd.

¿De qué trata Te metiste con el nerd equivocado?

Te metiste con el nerd equivocado sigue la historia de Noah, quien sufrió un acoso implacable por parte de su hermano adoptivo, Lucas, lo que lo llevó a caer de un edificio.

Te metiste con el nerd equivocado ı Foto: Especial

En un giro del destino, su cuerpo cae sobre Joe—un padrino de la mafia que había estado intentando salvarlo—y ambos pierden la vida. Para salvar a Joe, los médicos le transplantan su cerebro al cuerpo de Noah.

Joe decide seguir viviendo la vida de Noah, persiguiendo los sueños que nunca pudo cumplir en su juventud, mientras también ayuda a Noah a recuperar la vida que le fue arrebatada por la crueldad de las personas en su vida.

¿Dónde ver Te metiste con el nerd equivocado?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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