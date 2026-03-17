Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre es un drama chino sobre una mujer que es humillada frente a todos cuando se da cuenta de que el amor de su infancia solo jugó por ella, por lo que decide casarse con alguien más.

¿De qué trata Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre?

Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre sigue la historia de Laura Delgado y Javier Campos, quienes al crecer juntos prometieron casarse después de la universidad.

Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre ı Foto: Especial

Pero el día de su boda, mientras Laura espera fuera del Ayuntamiento con su vestido y un ramo en las manos, se da cuenta de que no es más que una burla que Javier usó para divertir a Viviana Luna.

Con el corazón roto y humillada, entrega el ramo a un obrero despreciado y, de forma impulsiva, le propone matrimonio, sin saber que en realidad él es el heredero más rico de Osted.

¿Dónde ver Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de DramaBox. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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