¿Quién es José Izquierdo Reyes ,el hijo de un empresario que manejaba a 264 kilómetros por hora? VIDEO

Un conductor de 37 años de edad fue captado mientras manejaba a alta velocidad en la autopista Costanera Norte de Chile, y todo paree apuntar que no es la primera vez que tiene conductas inapropiadas al manejar.

El hombre que conducía a 264 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte de Santiago fue identificado como Pablo José Izquierdo Reyes, el hijo y heredero de la empresa Grupo Izquierdo Menéndez, encargada de controlar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en Chile.

De acuerdo con diversos medios chilenos, el hombre de entre 37 y 38 años de edad fue puesto en libertad por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y solamente fue sancionado con arraigo nacional y deberá acudir a firmar de manera mensual.

Pese a haber sido formalizado por el delito de conducción temeraria y poder haber obtenido una pena de 41 hasta 60 días en prisión y la suspensión de su licencia de conducir, estas sanciones no fueron aplicadas debido a que el conductor no se encontraba en estado de ebriedad.

Jose Izquierdo se llama este irresponsable, pero la jueza no quiere que se sepa. ¿Por qué?pic.twitter.com/1H0XZTCBl5 — Verónica Republicana 🖐 ☭⃠ 34K (@VeronicaWelkner) June 23, 2026

¿Quién es Grupo Izquierdo Menéndez?

José Izquierdo Reyes es miembro de una de las familias empresariales más destacadas en Chile, el Grupo Izquierdo Menéndez, que son quienes se encuentran detrás de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL).

La historia de los Izquierdo Méndez comenzó desde 1875, cuando José Menéndez llegó a Chile y comenzó la crianza a gran escala en ovejas para dedicarse a la industria de la lana.

Además de un millón de cabezas de ganados, tras fallecer en 1970 José Menéndez dejó medio centenar de barcos y más de 25 sucursales bancarias y mercantiles de la empresa Sociedad Importadora Exportadora de la Patagonia S.A., de acuerdo con el diario chileno La Izquierda.

Pablo José Izquierdo Reyes ı Foto: Captura de pantalla

Existe una larga historia detrás del imperio de los miembros del Grupo Izquierdo Menéndez, quienes a partir de la década de los 90 comenzaron a expandirse a diversos mercados como la pesca y redes hoteleras.

Luego de que se diera a conocer que José Izquierdo Reyes formaba parte del Grupo Izquierdo Menéndez, las publicaciones de ENTEL comenzaron a llenarse de comentarios sobre la conducta inapropiada de este al conducir.

Además del hecho ocurrido recientemente, de acuerdo con medios chilenos José Izquierdo Reyes cuenta con una condena por conducir en estado de ebriedad en 2009, por lo que esta situación causó mayor indignación entre las personas.

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