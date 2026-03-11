Cambio de poderes

José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile

José Antonio Kast juró como nuevo presidente constitucional de la República de Chile

Foto: Captura de pantalla.
Agencias .

José Antonio Kast juró como nuevo presidente constitucional de la República de Chile, en el Congreso Nacional de Valparaíso.

Foto: Captura de pantalla.

El ahora expresidente Gabriel Boric entregó la banda presidencial a José Antonio Kast y la “piocha” de O’Higgins como símbolo de la transición del poder.

José Antonio Kast tuvo a varios jefes de Estado entre sus invitados para la ceremonia de investidura.

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, y el rey Felipe VI de España fueron recibidos por Kast desde el martes.

También el martes, llegaron a Chile cuatro jefes de Estado más de América Latina: Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Todos ellos sostuvieron reuniones bilaterales con Kast.

Noticia en desarrollo...

