José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile

José Antonio Kast juró como nuevo presidente constitucional de la República de Chile, en el Congreso Nacional de Valparaíso.

Congreso Nacional de Chile. ı Foto: Captura de pantalla.

El ahora expresidente Gabriel Boric entregó la banda presidencial a José Antonio Kast y la “piocha” de O’Higgins como símbolo de la transición del poder.

José Antonio Kast tuvo a varios jefes de Estado entre sus invitados para la ceremonia de investidura.

TE RECOMENDAMOS: Ofensiva naval en Ormuz Recrudece ofensiva EU y se arroga definir el fin de la guerra

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, y el rey Felipe VI de España fueron recibidos por Kast desde el martes.

También el martes, llegaron a Chile cuatro jefes de Estado más de América Latina: Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Todos ellos sostuvieron reuniones bilaterales con Kast.

Noticia en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR