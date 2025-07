El perturbador VIDEO de Quiero Agua Payaso que se volvió viral

Un video viral se apodera de las plataformas como TikTok y se trata del perturbador clip llamado “Quiero Agua Payaso”, el cual está intrigando a los usuarios por lo impactante del contenido que ha dejado a muchos fríos, congelados.

Esta tendencia resurgió en TikTok, porque los usuarios quieren ver este perturbador video que le está dando la vuelta al Internet por sus impresionantes imágenes que están catalogadas como muy explícitas. Sin embargo, el video original data de 2023 y ha sido tendencia en 2024 y ahora en 2025.

¿De qué se trata el video de Quiero Agua Payaso?

El video se trata de que un hombre, quien usa una aterradora máscara de payaso, está quitándole la piel de la cara a otro hombre.

El sujeto aparece sin piel en el rostro y sin parte de la piel en el pecho, además de que debido a que se le retiró, ya no tiene párpados y se ven solo los globos oculares casi completos.

En TikTok están circulando audios del video en el que se escucha que el hombre que supuestamente tiene la máscara le pregunta al otro sujeto sin piel qué qué había dicho, pues no le entendió, a los que el joven agredido alcanza a decir con una voz, apenas con un breve impulso: “Agua”

El hombre que graba le pregunta varias veces al chico sin rostro sobre qué es lo que quiere y le pregunta que si sabe quién es y el joven agonizante le dice que no.

El video dura muy poco tiempo y pese a lo breve que es, causa tanto impacto por las fuertes imágenes que ahí se muestran.

TikTokers hablan de este impactante video quiero agua payaso ı Foto: TiKTok

¿Quién grabó el video de Quiero Agua Payaso?

Según los usuarios de Internet, las personas que grabaron este video pertenecen a grupos criminales y que sería como un tipo de advertencia entre grupos rivales, sin embargo, lo cierto es que no se sabe exactamente ni quién lo grabó ni cuál fue el motivo por el que el se torturó a sujeto que aparece sin rostro.

Sin embargo, este no es el único video turbio que circula en redes ,a decir de los cibernautas hay otros como el de No te duerma morena, Miss Pacman o el de Little Caesar Ojos en la Pizza, el cual también se trata de un crimen que ocurrió en Estados Unidos, pero que debido a la brutalidad del caso ha causado impacto en todo el mundo y también resurgió pese a que ocurrió en el 2018.