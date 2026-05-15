¿Quién gana Exatlón México 2026?

Después de varios meses de competencia, los atletas de Exatlón México por fin llegaron a la final y solo dos de ellos lograron coronarse como los campeones del programa más destacado de alto rendimiento.

Los cuatro finalistas del reality show deportivo fueron: Mario “El Mono” Osuna, Alexis Vargas, Evelyn Guijarro y Mati Álvarez.

La mayoría son atletas con experiencia en el programa, por lo que la gran sorpresa fue Alexis, quien es un novato, esta fue su primera temporada y logró superar a leyendas como Koke Guerrero y se metió a la gran final del programa.

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¿Quién ganó Exatlón México 2026?

El ganador de Exatlón México 2026 fue Mono Osuna, en la rama varonil, mientras que la ganadora de Exatlón México fue Mati Álvarez.

Después de una intensa competencia estos dos atletas del equipo rojo lograron el título y el premio millonario del programa.

Mario Osuna es el campeón de Exatlón México 2026 ı Foto: Especial

Pese a que la escuadra escarlata tuvo una de las peores temporadas y se la pasaron la mitad del programa en las terribles barracas, lograron imponerse en la final y fueron dos rojos los ganadores.

Con este triunfo Mati Álvarez se consolida como la mejor atleta en toda la historia de Exatlón México, pues ya suma 5 títulos y trofeos en su repisa, ningún deportista la ha superado, Koke Guerrero es el que más se le acerca porque consiguió 3 trofeos en las temporadas, pero nadie la ha podido superar, incluso los atletas de otros países que participan en Exatlón de Europa y Estados Unidos saben que ella es imparable, por eso le dicen “Terminator”.

Mati Álvarez es campeona de Exatlón México 2026 ı Foto: Especial

Por otro lado, Mono Osuna se empareja con la leyenda del programa Pato Araujo con dos títulos consecutivos.

Evelyn Guijarro ganó la temporada de 2025 y Alexis Vargas es el novato que fue una gran revelación este año, pues es su primera temporada y ya logró meterse a la final.