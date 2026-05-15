El verdadero hijo nunca perdona, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El verdadero hijo nunca perdona sigue la historia de un joven que destacó en el imperio de su familia al lograr ingresos millonarios en la empresa, pero que vive opacado por su hermano adoptivo.

¿De qué trata El verdadero hijo nunca perdona?

El verdadero hijo nunca perdona sigue la historia de Ignacio Rivera, quien era reconocido como el verdadero heredero del Grupo Rivera. Trabajó sin descanso y logró unos ingresos anuales de 30 mil millones.

El verdadero hijo nunca perdona ı Foto: Especial

Sin embargo, su hermano adoptivo Luciano Rivera lo humilló públicamente al entregarle un bono de fin de año de apenas $50. Ante la constante parcialidad y desconfianza de su familia, Ignacio, llegado al límite de su paciencia, decidió renunciar a su legado y abandonó el hogar para siempre.

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¿Dónde ver El verdadero hijo nunca perdona?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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