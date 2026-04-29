Un Baile Sin Vuelta Atrás: ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Un Baile Sin Vuelta Atrás es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que hizo todo por amor, solo para darse cuenta de la verdad de una manera cruel

¿De qué trata Un Baile Sin Vuelta Atrás?

Un Baile Sin Vuelta Atrás sigue la historia de Mía Torres, quien estuvo casada con Iván Fuentes durante cinco años.

Un baile sin vuelta atrás ı Foto: Especial

Durante todo ese tiempo, se esforzó al máximo en su carrera de danza, con el único objetivo de cumplir el acuerdo que tenía con su suegra: convertirse en la esposa legítima y reconocida de Iván.

Sin embargo, justo cuando al fin veía cerca la luz al final del túnel, comenzó a sentir que Iván ya no la amaba, pues sus acciones le revelan lo que siempre fue.

¿Dónde ver Un Baile Sin Vuelta Atrás?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre: Sigue la historia de Laura Delgado y Javier Campos, quienes al crecer juntos prometieron casarse después de la universidad. Pero el día de su boda, mientras Laura espera fuera del Ayuntamiento con su vestido y un ramo en las manos, se da cuenta de que no es más que una burla que Javier usó para divertir a Viviana Luna.

La sustituta de quién: Valeria se encuentra atrapada en un torbellino de engaños y traiciones. A punto de casarse con Marco, descubre que él realmente ama a su hermana Camila y solo la utilizó como escudo para protegerla. Dolida, rompe con él y decide casarse con Alejandro, un hombre desconocido y ciego, buscando escapar del dolor. Sin embargo, Marco, al perderla, comprende que siempre la amó, aunque sus acciones contradicen sus sentimientos.