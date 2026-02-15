El amor sigue sin ti es una serie en formato vertical que sigue la historia de Eva, quien está casada con Gavin. Te contamos de qué trata este drama chino y dónde puedes encontrar los capítulos.

¿De qué trata el drama chino El amor sigue sin ti?

Aunque su corazón pertenecía a Nina, Gavin terminó casándose con Eva debido a la presión de su familia, con la promesa de separarse tras tres años. Sin embargo, con el tiempo comenzó a descuidarla y la relación se deterioró aún más cuando Nina regresó del extranjero.

Eva, herida y cansada, decidió marcharse, y solo entonces Gavin entendió lo que había perdido. En medio de la bancarrota y al descubrir el verdadero rostro de Nina, se enfrentó a las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, Eva logró reconstruir su vida, enfocándose en su carrera y alcanzando el éxito.

Finalmente, encontró la felicidad junto a alguien que la valoraba de verdad, demostrando que su fortaleza la llevó a un destino mejor.

El amor sigue sin ti ı Foto: Especial

El amor sigue sin ti: ¿Dónde ver el drama chino?

El drama chino El amor sigue sin ti es una producción que se encuentra disponible en DramaBox, una popular plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Puedes ingresar al sitio web oficial o a través de la app móvil.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 3 episodios. Sin embargo, para continuar con los 70 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en chino, no obstante, en DramaBox se publicó una versión con subtítulos en español, por lo que sin problema podrás mirar el drama.

Una segunda opción para ver este drama es YouTube, donde se encuentra doblada al español en formato de película.

Otros dramas que pueden interesarte:

Próximo Capítulo, Sin Ti: Tras siete años de matrimonio, Camila Reyes se enfrenta la indiferencia, el mal humor y la frialdad de su esposo Trevor, un millonario CEO. Con la esperanza de conquistar su corazón, el día de su cumpleaños decide viajar de sorpresa al extranjero para visitarlo a él y a su hija. Sin embargo, al llegar, descubre con dolor que están festejando a otra mujer, Frida, su hermanastra.

Srta. Ramírez, vuelve a mi lado: Karla Ramírez y Sergio Sánchez son una joven pareja que ha estado casada durante cuatro años. Para los trabajadores de la empresa donde ambos laboran, ella es sólo su empleada, pero, por la noche es su amada esposa. Han mantenido en secreto su relación. La joven siempre creyó que su amor era inquebrantable, hasta que, guiada por las insinuaciones de su suegra, comenzó a notar cómo Sergio empezaba a cruzar límites con Karina Sosa.

La Traición del Amor: Sigue a Myla Young, una multimillonaria que abandona sus estudios para ayudar a su novio, Kyle Jensen, a hacerse rico. A pesar de sus esfuerzos y después de siete años de relación, Kyle la traiciona y se casa con otra mujer millonaria. Myla, decidida a no rendirse, se propone construir un nuevo futuro y convertirse en la líder de una poderosa compañía en siete años.