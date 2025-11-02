La Traición del Amor: ¿Dónde ver el drama chino completo?

El drama chino La Traición del Amor sigue a Myla Young, una multimillonaria que abandona sus estudios para ayudar a su novio, Kyle Jensen, a hacerse rico.

A pesar de sus esfuerzos y después de siete años de relación, Kyle la traiciona y se casa con otra mujer millonaria. Myla, decidida a no rendirse, se propone construir un nuevo futuro y convertirse en la líder de una poderosa compañía en siete años.

La serie ha sido alabada por mostrar la evolución de Myla, donde deja de ser una víctima para convertirse en una exitosa empresaria.

¿Dónde ver el drama chino La Traición del Amor?

La Traición del Amor es un drama chino que se puede ver en DramaBox, una plataforma de streaming que es accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su app móvil.

Para disfrutar de la historia en su totalidad, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 15 episodios están disponibles de manera gratuita.

Aunque la serie La Traición del Amor fue creada originalmente en idioma chino, DramaBox lanzó una versión que está doblada al español.

Otra opción para disfrutar de este drama es buscar en redes sociales como YouTube o TikTok, donde ciertos capítulos también han sido publicados y pueden verse en su versión doblada al español. De este modo el idioma no será impedimento para que mires la historia de Myla Young.

Otras historias que te pueden gustar:

Atardecer de amor: Este drama sigue la historia de Anita, una empleada del Grupo Owen que, tras un incidente médico, fueron implantados en ella los espermatozoides del presidente de Grupo Owen, Diego. De este modo, la joven quedó embarazada del patrón. La novia de Diego, Cristina, se acercó repetidamente a Anita para intentar convencerla de que renunciara al bebé.

Amor al Primer Vuelo: Retrata la vida del multimillonario Lucas Fuentes, un hombre que fue confundido con el personal de tierra al abordar un avión de su propia aerolínea debido a su forma de vestir. Las azafatas son groseras con él, pues aseguran que miente cuando él dice que tiene un boleto en primera clase.

El amor que desprecié se volvió cenizas: Sigue la historia de cómo Pilar Ríos sacrificó su vida por salvar a su hijastra, Ángela Vargas, cuando ocurría un inesperado incendió que así marcó la vida de la protagonista. Su esposo, Hugo Vargas, no estaba al tanto de su fallecimiento en ese momento, lo que dio lugar a una serie de malentendidos y coincidencias desafortunadas.